Gilles Rocca, attore e regista di professione e concorrente dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle. Rocca è anche uno dei fonici del Festival di Sanremo.

A curriculum è un attore e modello, ma sapete per cosa è diventato noto Gilles Rocca? Il ballerino amatoriale dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle è stato notato dal pubblico durante le cinque serate sanremesi. Rocca, infatti, lavora anche in qualità di fonico. Inoltre, si è trovato in prima linea durante lo scontro, avvenuto dietro le quinte, tra Morgan e il collega Bugo. La trasmissione di Milly Carlucci è stata per lui trampolino di lancio definitivo nello spettacolo? Può darsi, ma dopo quella esperienza è stato scelto per il cast dell’Isola dei Famosi. Nel 2022, inoltre, è nel cast di Nudi per la vita.

La biografia e la carriera di Gilles Rocca

Classe 1983, Gilles Rocca è nato a Roma, dove vive e lavora, il 12 gennaio sotto il segno del Capricorno. Il suo nome si deve alla passione dei genitori per la Formula 1, infatti pochi mesi prima della sua nascita il pilota Gilles Villeneuve perse la vita in un incidente. Gilles diventa famoso nel 2020 perchè, durante il noto litigio tra Morgan e Bugo, le telecamere hanno ripreso il suo volto.

Gilles Rocca

Ma perchè era a Sanremo? I genitori sono titolari di un noleggio di attrezzatura musicale e da sempre Gilles lavora a stretto contatto con varie produzioni Rai con la mansione di fonico. Prima di avvicinarsi al mondo dello spettacolo e intraprendere la carriera da attore e regista, Gilles ha tentato di sfondare nel mondo del calcio. Per quattro anni ha giocato nel Lazio e successivamente nel Cervia.

Ha poi abbandonato il sogno del pallone per dedicarsi completamente a quello dello spettacolo. Inizialmente come attore, ottiene alcune parti in note serie televisive italiane come Carabinieri, I Cesaroni, Don Matteo, Distretto di polizia. Contemporaneamente alla carriera d’attore per le serie tv, ha preso parte alla pellicola dal titolo Tre tocchi, l’esordio è però avvenuto con il film Solo tre ore. Rocca, inoltre, si diletta anche dietro la macchina da presa tanto che ha diretto il docufilm Duchenne con cui ha vinto anche un prestigioso premio.

Nel 2020 ha preso parte al programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle vincendo l’edizione, l’anno successivo ha anche partecipato all’Isola dei famosi. Nel 2022 invece fa parte del programma di Rai 2 Nudi per la vita, un docu-reality di quattro episodi i cui i partecipanti sono incaricati di realizzare delle coreografie di ballo con il fine di sensibilizzare sul tema del tumore al seno e alla prostata. Ha partecipato anche al reality Rai Tale e quale Sanremo nel 2023 dove ha vinto con l’imitazione di Salirò di Daniele Silvestri.

La vita privata di Gilles Rocca

Gilles Rocca è fidanzato? Al momento sembrerebbe sigle. Dopo ben 14 anni d’amore con la collega Miriam Galanti, protagonista della pellicola Scarlett, nel 2023 i due si sono lasciati annunciando sui social la loro decisione. Non è stato specificato il motivo della loto rottura in quanto sulla sua vita privata, l’attore ha sempre mantenuto un certo riserbo.

Chi è la ex fidanzata di Gilles Rocca?

Hanno fatto coppia fissa per 14 anni Gilles e la collega Miriam Galanti. Ma chi è lei? L’abbiamo vista in numerose fiction Rai tra cui Don Matteo e Che Dio ci aiuti. Ha recitato poi in alcuni cortometraggi diretti dall’ex fidanzato tra cui Metamorfosi, diventato simbolo della lotta al femminicidio.

Il patrimonio di Gilles Rocca

Non si sa a quanto ammontano i guadagni dell’attore e modello, perché anche su questo fronte regna una grande riservatezza.

3 curiosità su Gilles Rocca

-Gilles fa parte della squadra dell’ItalianAttori, una squadra di calcio di attori a scopo di beneficenza.

-Gli piacciono i tatuaggi e ne possiede diversi su tutto il corpo.

-Durante la partecipazione all’Isola dei famosi ha perso molto peso arrivando a pesare solo 59 kg. Secondo alcune indiscrezioni, il suo presunto cachet sarebbe stato di 7 mila euro.

