Il Castello di Rivalta si trova vicino Piacenza e offre diversi servizi, matrimoni compresi: è quei che Francesca Ferragni sposerà Riccardo.

Francesca Ferragni, sorella della nota Chiara, e il compagno Riccardo Nicoletti hanno deciso di sposarsi in una location da sogno: il Castello di Rivalta vicino Piacenza. La struttura, attualmente abitata dalla nobile famiglia dei Conti Zanardi Landi, offre diversi servizi: dall’hotel alla spa, passando per il ristorante e i musei.

Castello di Rivalta a Piacenza: dove si trova?

Il Castello di Rivalta si trova nell’omonima frazione del comune di Gazzola, in provincia di Piacenza. Antica fortezza sul fiume Trebbia, all’epoca considerata una dei più importanti baluardi militari dell’Emilia occidentale, oggi fa parte dell’Associazione dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. Le prime testimonianze di questa fortificazione risalgono all’anno 1025, ma sembra che già in epoca romana ci fosse qualche forma di costruzione. Nel XVIII° secolo è stata trasformata in residenza signorile e oggi è abitata dai Conti Zanardi Landi, che possiedono l’intero Castello. Spesso, la dimora ospita personaggi di un certo rilievo della famiglia reale inglese e di quella olandese.

All’interno del Castello di Rivalta, situato a 14 chilometri da Piacenza, è possibile visitare le sale interne, il Museo del Costume Militare e il Museo dell’Arte Sacra. La struttura offre tre tipi di visite: da 30 minuti, da 1 ora e 15 minuti e da 2 ore. Oltre ai tour con la guida, è possibile affittare l’edificio per eventi privati, compresi matrimoni, fino ad un massimo di 250 ospiti. E’ qui, ad esempio, che Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti hanno deciso di sposarsi il 9 settembre 2023.

Quanto costa il Castello di Rivalta?

All’interno del Castello di Rivalta di Piacenza sorge l’Hotel Torre di San Martino, con tanto di ristorante, centro benessere, campi da golf e da tennis, boschi e parchi. L’albergo offre diversi tipi di camere – dalla Suite di ben 60 metri quadrati alla Mansarda – e pacchetti, che vanno da 210 a 750 euro. Il costo per eventi come i matrimoni varia in base alle richieste dei clienti.

