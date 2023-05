Qual è il significato di Viva l’Italia di Francesco De Gregori? La canzone è un inno al bel Paese, ma non si tralasciano gli errori.

A distanza di oltre 40 anni, Viva l’Italia di Francesco De Gregori continua ad essere una canzone terribilmente attuale. Un inno al bel Paese, che descrive aspetti positivi e negativi, senza mai mettere in dubbio la tenacia della popolazione. Vediamo il testo e il significato.

Viva l’Italia di Francesco De Gregori: il significato della canzone

Uscita nel 1979, Viva l’Italia di Francesco De Gregori è contenuta all’interno dell’omonimo album. La canzone, probabilmente una delle più famose dell’intera discografia del cantautore romano, è stata poi inserita anche in altri dischi live. Il brano racconta l’atmosfera che si respirava nel bel Paese agli inizi degli anni Ottanta. Ci sono molti riferimenti all’attualità e l’artista mette in dubbio i suoi sentimenti nei confronti della sua terra. Al contrario, De Gregori sottolinea l’affetto che nutre nei riguardi della popolazione.

“Viva l’Italia, presa a tradimento,

l’Italia assassinata dai giornali e dal cemento,

l’Italia con gli occhi asciutti nella notte scura“.

Francesco fa un racconto lucido e pungente sull’Italia “dimenticata e l’Italia da dimenticare“. Ci sono stati errori nel passato che è impossibile non menzionare, come quel 12 dicembre del 1969, giorno della strage di Piazza Fontana, ma ci sono stati anche aspetti positivi da esaltare, come lo sbarco sulla Luna.

“Viva l’Italia, l’Italia che lavora,

l’Italia che si dispera, l’Italia che si innamora,

l’Italia metà dovere e metà fortuna“.

In una intervista al Corriere della Sera, Francesco De Gregori ha così parlato di Viva l’Italia: “Ogni volta che canto quella canzone sento che ogni parola di quel testo continua ad avere un peso. ‘L’Italia che resiste’, ad esempio; e solo le anime semplici potevano pensare che c’entrasse qualcosa con lo slogan giustizialista ‘resistere resistere resistere’. ‘L’Italia che si dispera e l’Italia che s’innamora’. L’Italia che ogni tanto s’innamora delle persone sbagliate, da Mussolini a Berlusconi. Ma il mio amore per l’Italia, e per gli italiani, non è in discussione“.

Ecco il video di Viva l’Italia di Francesco De Gregori:

Viva l’Italia: il testo della canzone

Viva l’Italia, l’Italia liberata,

l’Italia del valzer, l’Italia del caffè.

L’Italia derubata e colpita al cuore…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2023 - DG