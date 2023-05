Qual è il castello a Portofino dove Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato l’anniversario? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lo scorso 1 settembre, Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il quarto anniversario di nozze in un bellissimo castello situato a Portofino. Le immagini della serata sono state rese pubbliche soltanto adesso, nella puntata conclusiva di The Ferragnez 2: come si chiama la struttura? Quanto costa?

Chiara Ferragni e Fedez: il castello a Portofino dove hanno festeggiato l’anniversario

La seconda stagione di The Ferragnez si conclude con i festeggiamenti del quarto anniversario di nozze di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia si è concessa qualche giorno romantico a Portofino, soggiornando presso l’Hotel Splendido Mare. Per la cena dell’1 settembre 2022, però, hanno scelto il Castello Brown. L’imprenditrice ha confessato che sognava da tempo di visitarlo e, considerata l’importante occasione, ha pensato bene di organizzare una serata speciale per la sua dolce metà.

Fedez e Chiara hanno cenato sulla terrazza del Castello Brown, a cui hanno avuto accesso attraversando una scala ricoperta di laggioni e maioliche tipicamente liguri. Con vista sul mare di Portofino, la coppia ha gustato una cena cucinata dal noto chef Carlo Cracco, che ha fatto anche una breve comparsa nella serie tv.

Per festeggiare l’anniversario nel castello di Portofino, Chiara e Fedez hanno dovuto affittare l’intera struttura. Non sappiamo quanto abbiano pagato, ma sul sito ufficiale si legge che un servizio di questo tipo, nei weekend, viene 8.500 euro. La cena cucinata da Cracco, invece, potrebbe essere stata un regalo dello chef. In caso contrario, i Ferragnez avrebbero dovuto pagare una cifra compresa tra 350 e 2.100 euro.

Portofino: quanto costa l’hotel dove hanno soggiornato Chiara e Fedez?

Oltre al Castello Brown, durante la fuga romantica a Portofino, Chiara e Fedez hanno alloggiato presso l’Hotel Splendido Mare, albergo della catena Belmond. La coppia ha soggiornato nella One Bedroom Suite, una camera da ben 51 metri quadri arredata con tessuti Loro Piana e Rubelli e dotata di balcone con vista sul porto. Sul sito ufficiale, il prezzo della stanza supera i 4.500 euro a notte.

