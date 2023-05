Qual è la sigla di The Ferragnez 2? La serie tv che racconta la quotidianità di Fedez e Chiara Ferragni è uscita con i nuovi episodi.

I fan di Fedez e Chiara Ferragni possono gioire: finalmente è uscita The Ferragnez 2. Il secondo capitolo della serie tv che racconta la loro vita è disponibile su Amazon Prime Video, con una sigla che entra in testa fin dal primo ascolto. Vediamo il testo e il significato.

The Ferragnez 2: la sigla della serie tv

Giovedì 18 maggio, su Amazon Prime Video sono usciti i primi quattro episodi di The Ferragnez 2. Così come è accaduto con la prima stagione, la serie tv racconta la vita di Chiara Ferragni e del marito Fedez. Nel nuovo capitolo verrà mostrato l’ultimo anno dei coniugi più amati dei social: dalla malattia di Federico Lucia – un cancro neuroendocrino al pancreas – al caos che si è scatenato durante il Festival di Sanremo 2023, passando per i momenti di felicità legati ai piccoli Leone e Vittoria.

La sigla dei The Ferragnez 2 è la stessa della prima stagione. Si tratta di un brano di breve durata, che vede la voce di Fedez alternarsi a quella di Chiara. La registrazione della canzone, tra l’altro, è stata mostrata proprio nel corso del primo capitolo della serie.

La prima strofa, come i fan dei Ferragnez avranno di certo notato, è un chiaro riferimento all’inizio della storia d’amore di Fedez e Chiara. Il rapper l’aveva nominata nel brano Vorrei ma non posto, dove aveva tirato in ballo proprio il cane Matilda e il suo papillon di Louis Vuitton. Quando la Ferragni l’ha scoperto hanno iniziato a sentirsi e si sono follemente innamorati. A distanza di due anni dal primo incontro, è arrivato il piccolo Leone, poi è stata la volta di Vittoria.

Ecco il video della sigla di The Ferragnez 2:

The Ferragnez 2: il testo della sigla

