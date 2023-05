Nuovo progetto per una delle maison di moda più importanti d’Italia: Valentino lancia la consegna a domicilio. Ecco come funziona.

Lo stilista di Valentino Pierpaolo Piccioli, in collaborazione con Exibitha Studio, ha attivato un particolare servizio di consegna a domicilio. Il progetto punta ad accontentare anche i clienti che vivono in città dove non ci sono negozi fisici del brand romano. Vediamo come funziona e che cosa offre.

Valentino lancia la consegna a domicilio: ecco come funziona

Valentino ha attivato un servizio speciale di consegna a domicilio. Il progetto, voluto dallo stilista Pierpaolo Piccioli, si chiama Valentino Chez Vous e punta a servire al meglio anche i clienti che non possono raggiungere i punti vendita della maison. A consegnare la merce è un van elettrico rosso fiammante, colore simbolo del brand di moda, con tanto di logo bene in vista. Al momento, il servizio è attivo soltanto per tre città: Brescia, Padova e Torino.

Realizzata in collaborazione con Exibitha Studio, la consegna a domicilio di Valentino punta a portare il marchio anche nelle località dove non sono presenti negozi fisici. Ovviamente, il progetto non offre soltanto il servizio di trasporto della merce, ma altri optional fondamentali per uno shopping di lusso di questo tipo. Quanti sono interessati ad acquistare capi della maison possono richiedere il libro fotografico Valentino Rosso, un appuntamento virtuale, una sessione di compere esclusiva e personalizzata e un servizio di sartoria a domicilio. Il servizio, neanche a dirlo, prevede la presenza di un vero e proprio chauffeur in divisa, pronto a soddisfare ogni tipo di richiesta.

Valentino: l’apertura della Milano Fashion Week è vicina

Il progetto Valentino Chez Vous, precede un altro grande appuntamento della maison. Il prossimo 16 giugno, presso l’Università Statale di Milano, il brand aprirà la Fashion Week con una sfilata dedicata alle collezioni Uomo. Si tratta di un evento molto atteso, sia dai vertici dell’azienda che dagli amanti della moda.

