Una fantastica casa con un panorama mozzafiato. Ecco dove abita Gigi D’Alessio con la compagna Denise.

Il cantante partenopeo più famoso al mondo è da poco diventato padre, per la quinta volta, del dolce Francesco e insieme alla compagna Denise Esposito, vive in un’ampia e bellissima villa a ridosso del mare. La location scelta per la sua nuova dimora? Napoli ovviamente, e più precisamente Posillipo. La coppia ha deciso di rimanere nella terra d’origine per poter essere vicini alle rispettive famiglie. Vediamo i dettagli di questa fantastica villa.

La villa di Gigi d’Alessio e della compagna Denise

La nuova villa di Gigi D’Alessio dove il cantante ha deciso di spostarsi dopo la rottura con la ex compagna Anna Tatangelo, per iniziare la sua nuova vita con la compagna Denise Esposito, si trova a Napoli e più precisamente nel lussuoso quartiere di Posillipo a pochi passi dal mare.

Gigi D’Alessio

Si tratta di un’ampia villa su più piani con una predominanza del colore bianco e uno stile moderno. La luminosità dell’abitazione è forse l’elemento più caratterizzante, numerose finestre coprono le pareti rendendo gli spazi ariosi e fanno splendere ancora di più i colori e i pezzi di design scelti dalla coppia.

Ad esempio un elemento di design di pregio che spesso si può notare nei video del cantante postati sui social è la Plafoniera Skydro di Artemide. Si tratta di una scultura da soffitto in alluminio e acciaio con finitura cromata lucida che funge da luce, un pezzo suggestivo e ricercato.

Nel salotto a fare da contrasto al colore bianco dei mobili e delle pareti, la coppia ha scelto un pavimento di piastrelle nere e al centro della stanza non può mancare un pianoforte a coda anch’esso nero dove spesso Gigi regala ai suo follower canzoni dal vivo.

La cucina, che si intravede da alcuni video del cantante, è anch’essa di un bianco lucido con elettrodomestici in acciaio e un grosso frigorifero ricoperto da calamite che lo rendono colorato. Altro elemento di pregio della casa è sicuramente l’ampio terrazzo che affaccia sul fantastico panorama napoletano e da cui spesso il cantante partenopeo fa annunci e video per i sui fans.

Una bella villa luminosa, moderna, ampia e con uno splendido panorama sul mare napoletano. Un nido d’amore per la coppia felice che da poco ha avuto il suo primo bambino, Francesco.

Riproduzione riservata © 2023 - DG