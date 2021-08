Gigi D’Alessio avrebbe fatto un prezioso regalo alla sua attuale compagna, Denise Esposito, quando lei gli ha rivelato di essere incinta.

Molto presto Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta: la sua fidanzata, Denise Esposito, è infatti incinta di un bambino. Quando il cantante ha appreso la notizia della gravidanza sarebbe felicissimo, secondo DiPiù Tv, sarebbe corso in gioielleria per acquistare un prezioso anello con brillanti da regalare alla fidanzata. I due convoleranno a nozze dopo la nascita del bambino? Secondo Chi la vicenda avrebbe fatto andare su tutte le furie l’ex compagna storica del cantante, Anna Tatangelo, madre di suo figlio Andrea.

Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio: il regalo a Denise Esposito

Gigi D’Alessio sarebbe al settimo cielo per l’arrivo di quello che sarà il suo quinto bambino e lui e la fidanzata 28enne sarebbero più innamorati che mai. Secondo Chi la notizie della nuova cicogna in casa D’Alessio avrebbe mandato su tutte le furie Anna Tatangelo, che nel frattempo è stata paparazzata dal settimanale con la nuova fiamma, Livio Cori. Per il momento né lei né il cantante (che insieme hanno avuto il figlio Andrea) hanno rotto il silenzio sulla questione.

Il figlio maggiore di D’Alessio, Claudio (nato dal suo matrimonio con Carmela Barbato) ha commentato la notizia del nuovo arrivo in famiglia dichiarando a DiPiù: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”.

Il quinto figlio

Secondo DiPiù i due avrebbero deciso di chiamare il piccolo Francesco e l’arrivo del bambino è atteso per la fine del 2021. Il cantante è diventato nonno giovanissimo (suo figlio Claudio ha due bambine) e pertanto il suo quinto figlio sarà più piccolo di alcuni dei suoi nipoti.