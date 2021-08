Britney Spears ha vinto la battaglia legale ingaggiata contro suo padre Jamie, che d’ora in avanti non sarà più suo tutore.

I giudici hanno accolto l’istanza presentata da Britney Spears contro suo padre Jamie e hanno tolto a quest’ultimo la conservatorship sul patrimonio finanziario della cantante e sulla sua custodia. A giugno la celebre Reginetta del pop aveva testimoniato in tribunale raccontando come la custodia oppressiva da parte del padre Jamie avesse minato la sua carriera, la sua salute e la sua vita privata. Negli ultimi mesi diverse celebrità (tra cui Madonna e Justin Timberlake) si sono espresse in sostegno di Britney Spears.

Britney Spears

Britney Spears: il padre rinuncia ad essere suo tutore

Dal 2008 Jamie Spears è stato il tutore legale di sua figlia, l’ex Reginetta del Pop Britney Spears, che dopo svariate difficoltà (che l’hanno portata anche in una clinica di riabilitazione), ha pubblicamente accusato il padre di aver approfittato della custodia per toglierle la libertà d’espressione e quella finanziaria.

Nei mesi scorsi è nato il movimento FreeBritney, a cui si sono unite moltissime celebrità a sostegno della cantante. La vicenda della sua battaglia legale contro il padre era stata inoltre raccontata nel docufilm Framing Britney Spears, dove erano state per la prima volta rese note alcune testimonianze riguardanti le difficili condizioni in cui si sarebbe trovata la cantante a causa dell’oppressiva custodia del genitore. A giugno, testimoniando contro di lui in tribunale, la Spears ha anche affermato che si sarebbe rifiutata di tornare su un palco fino a quando questa situazione non si fosse conclusa.

Le star del FreeBritney

Tantissime star di fama internazionale si sono mobilitate a favore dell’ex Reginetta del Pop aderendo al movimento FreeBritney. Tra queste anche l’amica Madonna e l’ex storico fidanzato, Justin Timberlake, che via Twitter aveva difeso pubblicamente la cantante. “Jess e io inviamo il nostro amore e il nostro supporto assoluto a Britney in questo momento. Speriamo che i tribunali e la sua famiglia le diano ciò che è giusto e la lascino vivere come vuole”, aveva scritto il cantante in riferimento anche a sua moglie (Jessica Biel).