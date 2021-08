Dopo il trionfo a Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha tuonato contro la stampa britannica per lo staffettista inglese risultato positivo al doping.

Dopo la vittoria nei 100 metri piani e quella con la staffetta 4×100 a Tokyo 2020, Marcell Jacobs è stato vittima di alcune pesanti insinuazioni da parte della stampa britannica e statunitense. Ora che lo staffettista inglese Chijindu Ujah (primo staffettista della 4×100 che è stata battuta dall’Italia appena per un centesimo) è risultato positivo al test anti-doping, Jacobs ha tuonato a UnoMattina: “Le accuse e i dubbi su di me non mi hanno toccato perché so tutti i sacrifici che ho fatto. Credo però che qualcuno dovrebbe guardare quello che hanno in casa prima di attaccare. Pochi giorni fa dicevano tante cose su di me, mentre ora l’accusa è per uno staffettista britannico”.

Marcell Jacobs: lo staffettista inglese positivo al doping

Marcell Jacobs si è preso la sua “rivincita molare” contro la stampa britannica, che aveva fatto pesanti insinuazioni sul suo conto dopo il suo doppio trionfo a Tokyo 2020. Nelle ultime ore infatti lo staffettista inglese Ujah è stato sospeso in quanto risultato positivo al test anti-doping. Se la la violazione dovesse essere confermata, la medaglia d’argento sarebbe tolta alla Gran Bretagna ed assegnata al Canada, mentre la Cina acquisirebbe di diritto il bronzo.

Jacobs: il ritorno in Italia

Dopo la vittoria dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 ai Giochi Olimpici 2020, Marcell Jacobs è tornato in Italia trionfante e ad attenerlo in aeroporto ha trovato la fidanzata Nicole e i suoi due figli Anthony (a cui ha messo la medaglia al collo) e Meghan. A proposito della gara vinta nei 100 metri piani il campione ha dichiarato a UnoMattina: “La finale che ho fatto possa descriverla in ogni istante, ero la persona più serena al mondo ai blocchi. Non avevo nulla da perdere, ho voluto solo divertirmi. Per me è stata una gioia immensa. Io mi sentivo pronto”.