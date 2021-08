Il figlio di Tom Hanks e Rita Wilson, Chet Hanks, è finito nell’occhio del ciclone per aver espresso via social le sue posizioni no-vax.

Una vera e propria bufera si è scatenata contro Chet Hanks, figlio di Tom Hanks e di Rita Wilson. Attraverso i social il ragazzo ha realizzato un video per esprimere le sue posizioni antivacciniste. I suoi genitori sono stati tra le prime celebrità a rivelare di essere risultate positive al Covid nel 2020, e i due avevano vissuto una difficile quarantena in Australia, quando ancora si sapeva poco del virus.

“Così come voi avete il diritto di essere arrabbiati con me perché non mi farò vaccinare, io ho il diritto di non farmi iniettare quella m**da. Il 99% di voi non userebbe nemmeno uno shampoo non approvato, ma accettate di sottoporvi a un esperimento governativo di questo tipo”, si sente dire a Chet Hanks nel suo video condiviso via social.

Tom Hanks: il figlio contro i vaccini

Nonostante i suoi genitori siano stati particolarmente male a causa di Covid-19 (e loro stessi abbiano confessato le difficoltà vissute a causa della malattia) Chet Hanks è contrario ai vaccini e sui social ha espresso la sua posizione paragonando l’efficacia della vaccinazione anti-Covid all’esistenza degli alieni: “Ci sono più evidenze che gli UFO esistano rispetto all’efficacia del vaccino“, ha dichiarato in un video che ha scatenato una bufera in rete.

Per il momento sulla questione non si sono espressi i suoi genitori, Tom Hanks e Rita Wilson, che invece – a seguito del loro contagio nel 2020 – a La Repubblica avevano sottolineato quanto per loro fosse importante sottoporsi al vaccino anti-Covid.

L’opinione sui vaccini

Tom Hanks aveva confessato a La Repubblica di essere persino “stupito” che qualcuno potesse non accettare di sottoporsi al vaccino anti-Covid. “Mi stupisce sapere che non tutti vorranno farlo”, aveva affermato l’attore, e ancora: “Dobbiamo agire per il bene comune. Avendo già avuto il Covid, non so se anch’io dovrò fare il vaccino. Ma se mi diranno di prenderlo sarò il primo, siate certi”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/chethanx/