Il presidente della Fia Jean Todt ha confessato alcuni retroscena su Michael Schumacher dopo il tragico incidente del 29 dicembre 2013.

Da quel tragico 29 dicembre in cui ha avuto il drammatico incidente di sci a Méribel si sa poco o nulla delle condizioni di Michael Schumacher, la cui privacy è stata gelosamente protetta dai familiari e dalla moglie Corinna. Il presidente della Fia Jean Todt, uno dei pochissimi che hanno potuto fargli visita in questi anni, ha raccontato a Sport Bild: “Grazie al lavoro dei suoi medici e alla collaborazione di Corinna, che voleva che sopravvivesse, è sopravvissuto, ma con conseguenze. E in questo momento sta combattendo le conseguenze. Speriamo che le cose migliorino”.

Michael Schumacher

Michael Schumacher: la confessione di Jean Todt

Oggi il presidente Jean Todt è uno dei pochi ad essere ammessi nella residenza in cui Michael Schumacher ha trascorso gli ultimi 8 anni, al riparo da occhi e orecchie indiscreti. Il presidente ha confessato anche di aver trascorso molto tempo con la famiglia del celebre campione e in particolare con la moglie Corinna, che gli è rimasta accanto in ogni momento custodendo gelosamente la sua privacy.

“Ho trascorso molto tempo con Corinna da quando Michael ha avuto il suo grave incidente sugli sci il 29 dicembre 2013. È una donna fantastica e gestisce la famiglia. Non se lo aspettava. È successo all’improvviso e non aveva scelta. Ma lei lo fa molto bene. Mi fido di lei, lei si fida di me”, ha dichiarato Jean Todt, che qualche anno fa aveva fatto una rivelazione commovente sulla vita del campione dopo l’incidente di sci.

La rivelazione sulla Formula 1

Alcuni anni fa Jean Todt aveva rivelato che, durante le sue visite a Schumacher, lui e il campione avrebbero visto insieme le gare di Formula 1. “Michael non si arrende e continua a lottare come d’altronde lo fa la sua famiglia. È ovvio che la nostra amicizia sia cambiata, ma solo perché il suo modo di comunicare non è lo stesso di prima”, ha dichiarato a Radio Monte Carlo il presidente Fia.