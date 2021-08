Un commento di un detrattore sui social ha mandato su tutte le furie Belen Rodriguez, che ha risposto per le rime.

Non è la prima volta che Belen Rodriguez risponde per le rime agli haters dei social, ma questa volta un commento ha davvero fatto infuriare la showgirl, che nel frattempo continua a godersi l’estate insieme ad Antonino e alla piccola Luna Marì. “Anche Belen Rodriguez invecchia”, ha scritto il detrattore tra i commenti allo scatto della bella argentina, che ha presto replicato: “Gente frustrata, come se invecchiare fosse una cosa di cui vergognarsi! Invecchiare felici è la cosa più nobile di questo mondo! Il problema è la gente che diventa grande con quella testa! Mamma, quello sì che mi spaventa!”, ha tuonato tra i commenti al suo post.

Belen Rodriguez: la replica ai detrattori

Senza make up e poche settimane dopo il parto, Belen Rodriguez appare in splendida forma: in tanti sui social sono rimasti senza parole difronte alla bellezza mostrata dalla showgirl già a poche ore dalla nascita della sua seconda bambina, Luna Marì. Belen non ha paura di mostrarsi al naturale, senza filtro e senza inganni, ma qualcuno sui social non ha perso occasione per farle notare che “sarebbe invecchiata”. La showgirl ha risposto per le rime allo sfortunato detrattore, che oltre che con lei ha dovuto vedersela anche contro i numerosi fan che hanno preso le sue difese.

La nuova vita della showgirl

Nel frattempo Belen continua a godersi le vacanze estive all’Isola di Albarella in compagnia del compagno, Antonino Spinalbese, e della sua bambina, la piccola Luna Marì. La showgirl sembra aver trovato finalmente la serenità e in merito all’arrivo della sua seconda figlia ha dichiarato a Chi: “Era scritta nel mio destino”. La showgirl ha ammesso di aver avuto alcuni problemi durante la gravidanza, ma Antonino sarebbe rimasto sempre al suo fianco.