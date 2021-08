Dai ‘Bennifer’ a Emily Ratajkowski, ecco quali sono le star straniere che hanno scelto l’Italia per le loro vacanze estive.

L’Italia è una delle mete più gettonate dalle star di fama internazionale che amano le bellezze delle Bel Paese, il clima mite e il buon cibo. Scopriamo chi tra le celebrity straniere ha scelto l’Italia per le vacanze 2021 all’insegna del relax: da Emily Ratajkowski a Jennifer Lopez e Ben Affleck (tornati insieme a quasi 20 anni dalla loro prima unione)!

Estate 2021: le celebrity in vacanza in Italia

Sbarcati dallo yacht Valerie – su cui hanno festeggiato il 52esimo di Jennifer Lopez in mezzo al Mediterrano – i Bennifer sono approdati a Capri tra i fan in estati dopo che pochi giorni prima avevano annunciato il loro clamoroso ritorno di fiamma con la foto di un bacio via social.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, amore a Capri tra selfie e applausi #JenniferLopez https://t.co/VIhlcnwmgE pic.twitter.com/aOsnFdlfHl — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) July 29, 2021

Emily Ratajkowski si sta godendo la sua prima estate da mamma in Puglia, tra Polignano a Mare e Ostuni, e sui social non ha perso occasione per postare alcuni scatti bollenti. In splendida forma la modella si è mostrata con una birra in mano durante un momento di relax in barca.

Dopo due anni di lontananza dall’Italia (a causa dell’emergenza Coronavirus) George Clooney e Amal Alamuddin avrebbero finalmente fatto ritorno alla loro lussuosa villa a Laglio, dove si sono conosciuti e dove hanno trascorso le vacanze insieme ai loro due figli gemelli.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Amal Alamuddin e George Clooney

Vacanze italiane anche per Orlando Bloom e Katy Perry, che a pochi mesi dalla nascita della loro prima figlia hanno scelto la romantica cornice di Venezia per trascorrere un breve soggiorno all’insegna dell’amore.

Gwyneth Paltrow e suo marito Brad Falchuk hanno deciso invece di trascorrere qualche giorno tra le bellezze della Toscana e si sono scattati un selfie difronte a Ponte Vecchio, a Firenze.