Michelle Hunziker ha festeggiato cinque anni di matrimonio con Tomaso Trussardi: ma com’è stato l’approccio alla sua famiglia?

10 anni d’amore, cinque di matrimonio festeggiati il 10 ottobre, e una splendida famiglia costruita insieme: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono convolati a nozze nel 2014. In occasione del quinto anniversario, la conduttrice su Instagram ha scritto una dolce dedica al marito:

Un video e una dedica: “In questo video c’è tutto il mio Amore, c’è tutto ciò che amo. Quel giorno, il 10.10.14 ho sposato l’uomo che amo, gli anelli li hanno portati Auri e Sole mano nella mano, nel mio ventre c’era già la piccola Celeste, era il compleanno di Sole ed era anche il compleanno di mia Mamma“, ha scritto Michelle.

Ma con Tomaso e con la sua famiglia è stato sempre tutto rose e fiori? La showgirl aveva svelato a Chi che a preoccuparla agli inizi della loro storia sarebbe stata l’ondata di gossip, e anche il suo modo di essere a confronto con quello della famiglia Trussardi…

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la famiglia

“All’inizio è stata dura per loro e anche per me: parliamo di una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua.”

Michelle Hunziker e Tomaso trussardi

Con la solita ironia Michelle Hunziker ha parlato delle sue iniziali difficoltà nell’avere a che fare con la famiglia del marito Tomaso: una famiglia nota per la sua grande fama nel panorama della moda italiana.

“Ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche un po’ vestire, ma sono anche un po’ truzza, parecchio truzza, chi mi conosce sa bene che se non mi controlli io ti vado in giro con i camperos“, ha rivelato la showgirl.

Al settimanale di Alfonso Signorini Michelle Hunziker ha parlato anche delle sue paure nei confronti di Tomaso, secondo lei poco abituato ad avere a che fare con i paparazzi: “Mi ricordo che gli avevo detto: ‘Quando usciremo allo scoperto, tu mi lascerai perché non riuscirai a vivere con questo gossip perenne addosso’. (…) Tomaso è l’unico uomo che nel momento in cui dalla segretezza siamo usciti allo scoperto, l’ha vissuta benissimo, (…) con i fotografi ha costruito un rapporto di reciproco rispetto”.

I figli e la vita privata della coppia Trussardi-Hunziker

Oggi la coppia sembra aver trovato la propria serenità, e a coronare il loro sogno amore sono arrivate le due figlie Sole (nata nel 2013) e Celeste (nata nel 2015). Michelle Hunziker ha avuto anche un’altra figlia, Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, e che è un noto volto del piccolo schermo e di Instagram.