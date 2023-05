Per la sua casa di Bel-Air, Jennifer Aniston si è affidata a uno dei migliori interior designer sulla piazza. Ecco la sua dimora da sogno!

Jennifer Aniston ha detto che a casa sua “il vecchio incontra il nuovo”. A giudicare dalla scelta degli interni e dei dettagli, è proprio così. Moderno e antico si fondono in un mix di eleganza e originalità che toglie il fiato. La villa della star di Hollywood è immersa nel verde di Bel-Air a Los Angeles ed è stata acquistata nel 2011 per la bellezza di 21 milioni di dollari. Ecco i dettagli della casa da sogno di dell’attrice.

A casa di Jennifer Aniston

La star di Hollywood è solita a condividere sui social momenti divertenti della sua quotidianità e della sua routine, grazie a questi video e scatti è possibile ammirare lo stile e l’arredamento scelto.

Jennifer Aniston

La sua è una vera e propria oasi di pace e riservatezza di circa 790 metri quadrati, circondata da un enorme giardino in stile giapponese con tanto di piscina e vista su Los Angeles. Un terrazzo con il pavimento in legno e le balconate in vetro trasparente sono spesso la location dei suoi scatti che precedono gli eventi mondani, e proprio da questi scatti si può ammirare il verde che circonda la sua proprietà.

Una chicca dietro l’altra

Il progetto della villa è stato affidato a uno dei più grandi maestri di interni, Stephen Shadley, che ha realizzato con cura la casa dell’attrice seguendo uno stile raffinato, pulito e all’insegna dello zen.

Materiali pregiati che vanno dal marmo al legno e alla pietra caratterizzano sia gli interni che gli esterni della casa. Il bagno è sicuramente uno dei pezzi forti dell’abitazione ed è spesso mostrato nei video della star. Marmo bianco, ambiente ampio, doccia con rifiniture oro e una splendida vasca panoramica in marmo che affaccia sul giardino.

Altra chicca della casa è la palestra privata dove l’attrice si allena costantemente e spesso con la compagnia dei suoi amati e fedeli cani.

Spazio è forse la parola chiave di questa immensa villa, la cucina infatti è molto ampia, sui toni caldi del marrone, con un’isola centrale con rivestimento nero e lavandino incastonato, e infine un fornello professionale in acciaio.

Infine la camera da letto di Jennifer Aniston è una culla di semplicità e stile. Il fascino raffinato del legno si sposa con dettagli glamour, tra cui gli splendidi paralumi con base bronzea che fanno da abat-jour.

L’attrice ha poi recentemente acquistato una seconda casa da Oprah Winfrey per 14,8 milioni di dollari, una villa in stile toscano a Montecito che sarebbe in fase di ristrutturazione. Per il momento comunque Jennifer Aniston sembrerebbe ancora abitare nel suo paradiso zen a LA.

Riproduzione riservata © 2023 - DG