Eurovision Song Contest 2023: cosa vince chi trionfa nella competizione europea, una delle kermesse canore più importanti al mondo.

L’attesa è finita. Come ogni anno maggio ha portato con sé l’Eurovision Song Contest, uno degli appuntamenti musicali più importanti al mondo. Giunto alla 67esima edizione, il concorso canoro che mettere a confronto le culture musicali di gran parte dei paesi europei (e anche qualche extra-europeo) vedrà quest’anno protagonista il nostro Marco Mengoni, reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo. E a proposito di vittoria: cosa si vince all’Eurovision 2023? Qual è il premio per cui si affrontano i 37 artisti in gara? La risposta potrebbe sorprenderti!

Cosa si vince all’Eurovision 2023?

Inevitabile chiedersi, guardando lo sfarzo dello spettacolo che, quest’anno, si sta tenendo a Liverpool, quale possa essere il montepremi per cui gareggiano gli artisti. La risposta è… nessuno! Non c’è alcun premio in denaro per l’Eurovision Song Contest, ed è così ormai da diversi anni. Lo ha chiarito ancora una volta il board della kermesse: “Il vincitore si esibirà per portare a casa l’iconico trofeo. Inoltre il paese vincitore avrà, come da tradizione, l’onore di ospitare il prossimo anno l’Eurovision”.

Eurovision 2023

Più che altro in palio c’è dunque un indotto di cui può beneficiare un intero paese. Tuttavia questo non vuol dire che i cantanti gareggino solo “per la gloria”. Anzi, è necessario sottolineare come gli artisti che vincono l’evento possano arricchirsi grazie a una popolarità di portata mondiale, molto più grande di quella che potrebbe garantirgli qualunque successo in patria. Lo ha dimostrato il caso dei nostri Maneskin, diventati delle vere star a livello internazionale grazie al trionfo del 2021. Ma lo stesso si può dire anche di leggende come gli ABBA o Céline Dion, che partecipò giovanissima per rappresentare la Svizzera.

Eurovision: qual è il premio

Al di là della popolarità e degli indubbi vantaggi a livello economico, c’è comunque un vero premio che gli artisti possono portare a casa attraverso la vittoria dell’Eurovision 2023. Si tratta dell’iconico microfono di vetro, messo in palio a partire dal 2008. Un trofeo dal design personalizzato, creato appositamente per questa manifestazione che ogni anno tiene incollati allo schermo centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Chiamato anche “trofeo del Grand Prix Eurovision” o più comunemente “Cristallo Eurovision”, è una statuetta di cristallo con la forma di un microfono, alta circa 30 centimetri, e pesa di circa 2,5 kg. Il vincitore di ogni edizione riceve una replica del trofeo da tenere come ricordo della sua vittoria. Tuttavia, la statuetta originale rimane di proprietà dell’Unione europea di radiodiffusione (EBU), l’organizzazione che gestisce l’Eurovision.

Un pezzo d’arte realizzato a mano, dalla forma di un microfono di stampo classico, fatto con vetro trasparente e dettagli sabbiati e dipinti. Il suo creatore è Kjell Engman di Kosta Boda. Lo stesso premio, in versione più piccolo, viene concesso anche agli autori e ai compositori che hanno lavorato sulla canzone vincitrice della kermesse.

