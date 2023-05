Qual è il significato di Tattoo di Loreen? La canzone, in gara all’Eurovision Song Contest 2023 per la Svezia, parla della fine di un amore.

L’artista svedese Loreen è tornata a far parlare di sé per la canzone Tattoo, portata in gara all’Eurovision Song Contest 2023. Il brano, dal ritmo travolgente e con sonorità leggermente anni Novanta, parla di un amore che finisce, ma resta comunque impresso sulla pelle come un tatuaggio.

Tattoo di Loreen: il significato della canzone

All’anagrafe Lorine Zineb Nora Talhaoui, Loreen è una cantante svedese molto apprezzata in patria. In Italia, invece, è diventata popolare grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023 con il brano Tattoo. L’artista, è bene sottolinearlo, ha già vinto l’ESC nel 2012, con la canzone Euphoria. Il significato di Tattoo si lega al titolo solo per metafora. Loreen, infatti, paragona l’amore ad un tatuaggio, un segno indelebile sulla pelle che resta per sempre.

“I don’t wanna go

But baby, we both know

This is not our time.

(Non voglio andare

Ma piccola, sappiamo entrambi

Questo non è il nostro momento)“.

Con Tattoo Loreen racconta quello che si prova quando si vive un amore profondo, intenso, e ci si ritrova a subire la rottura. Il sentimento c’è, nessuno dei due lo mette in dubbio, ma non è abbastanza per portare avanti la relazione.

“You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain.

(Sei bloccato su di me come un tatuaggio

No, non mi interessa il dolore

Camminerò attraverso il fuoco e attraverso la pioggia)“.

Con Tattoo, Loreen parla di quell’amore che resta nel cuore anche quando una relazione giunge al capolinea. Non a caso, sceglie una sorta di scenografia importante: i violini che suonano e gli angeli che piangono.

Ecco il video di Tattoo di Loreen:

Tattoo di Loreen: il testo della canzone

I don’t wanna go

But baby, we both know

This is not our time…

