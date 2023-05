Qual è il significato di Non vado via di Arisa? La canzone parla di un amore a lieto fine, che induce a restare e sperare fino all’ultimo.

Arisa è tornata sulle scene musicali con un brano che richiama un po’ alcuni successi del passato come La notte. La nuova canzone si intitola Non vado via e ha un significato estremamente positivo, che rispecchia alla perfezione lo stato d’animo di coloro che, nonostante tutto, sanno esserci e restare.

Non vado via di Arisa: il significato della canzone

Uscita il 5 maggio 2023, Non vado via è la nuova canzone di Arisa. Scritto dalla stessa arista con Claudia Pasquariello, Davide Maiale e Giuseppe D’Albenzio, il brano è prodotto da Jason Rooney. Un pezzo che Rosalba Pippa descrive come “intimo, profondo e avvolgente“, che potrebbe essere anche “la colonna sonora di un film di Walt Disney“. Si tratta, infatti, di un testo positivo, che ha un lieto fine. Il significato è importante: la voglia di esserci e restare, nonostante tutto.

“Chi l’ha detto che tutto è già scritto

e non vale la pena rischiare

ti perdono il tuo gioco di istinto“.

Arisa si fa portavoce di quegli amori che fanno giri immensi e poi ritornano ed è per questo motivo che vuole “ricordarti com’era“. Lei sceglie di restare, di “stare in questa storia” e parlare a tutti del partner come se fossero ancora insieme.

“Ma sai l’amore fa giri immensi

e un giro intorno di forse e perché

anche io ritorno a te“.

Arisa ha descritto così il nuovo singolo: “Non vado via è una bellissima canzone scritta secondo i canoni della melodia tradizionale italiana. Ha qualcosa di così magico e universale che potrebbe essere anche la colonna sonora di un film di Walt Disney. Volutamente super nineties, è una storia a lieto fine che ti lascia dentro un senso di sollievo e la voglia di farcela. Dopo tanti tentativi, tra false illusioni e dure realtà adesso mi vedo e vedo con chiarezza l’orizzonte verso cui voglio dirigermi. Questo è solo il primo passo“.

Ecco il video di Non vado via di Arisa:

Non vado via di Arisa: il testo della canzone

Inutile guardare indietro

quando il cielo era tinto di nero

ogni sogno profondo mistero…

