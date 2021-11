Torna a sfogarsi sui social Giulia De Lellis, stavolta perché è stata cacciata con maleducazione dai un bar. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis è stata cacciata da un bar di Milano, un caso di cui l’influencer ha ampiamente parlato in queste ore, indignata dal comportamento dello staff del locale.

La De Lellis ha fatto una recensione molto negativa del locale in cui si trovava questa mattina, locale dal quale è stata allontanata a causa della presenza del piccolo Tommy, il suo cane. La ragazza ha postato una foto del locale, Pinci a Milano, e ha scritto sulla sua pagina Instagram: “Siete più animali voi del mio cane! Accoglienza voto zero! Animali non ammessi, ma loro sì (nel 2021, in un bar anche all’aperto). Personale all’entrata estremamente maleducato, quasi violento solo per essere entrata con un cane dando per scontato che si potesse. Roba da pazzi”

Lo staff del locale, nonostante sia stato taggato più volte dall’influencer, non ha reagito in nessun modo allo sfogo di Giulia, che ancora sta aspettando le scuse ufficiali per essere stata trattata così, tra l’altro in un posto molto in voga a Milano.

Le parole del testimone che ha visto tutto

Su Twitter, subito dopo l’accaduto, è arrivato anche il commento di Gianmaria Sainato, ex protagonista di Riccanza, che casualmente si trovava nello stesso locale.

Secondo lui, Giulia De Lellis aveva torto perché pare che la guardia del locale abbia dato una spiegazione più che valida al divieto di accesso per gli animali: “C’era la De Lellis con questo cagnolino e niente, stava argomentando in modo acceso con la guardia e la guardia la stava invitando ad uscire. Qui non possono entrare gli animali perché c’è la torrefazione del caffè aperta, quindi senza recinzione, ed è l’unico motivo per cui gli animali non sono ammessi”. “A Giulia era già stato detto che non poteva entrare col suo cane, ma lei è entrata lo stesso. Ecco perché poi la guardia l’ha invitata più volte ad andare fuori, lei ribatteva di continuo e la guardia le ha proprio detto ‘signora, deve andare’, insomma le regole vanno rispettate”