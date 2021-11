La showgirl Alessia Marcuzzi si racconta ai fan sui social, mostrando una collezione molto particolare: i suoi vibratori.

Alessia Marcuzzi ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram, dove li ha invitati a scatenarsi anche con le domande più strane. L’ex conduttrice Mediaset ama molto raccontarsi sui social network, dove mostra sia alcuni momenti della sua vita privata che i suoi brand, come Marks and Angels e la linea cosmetica Luce.

Proprio ieri, la showgirl ha risposto alle domande dei fan: “Da oggi, ogni martedì alle 21.00 vorrei provare a fare una cosa divertente con voi qui su Instagram: aprirò dalla mattina sulle mie storie una Box Domande, dove potrete chiedermi tutto ciò che volete.”

I suoi follower l’hanno presa in parola, tanto che uno di loro le ha chiesto se è pro o contro i vibratori, e Alessia ha risposto mostrando i suoi oggetti erotici, la sua piccola personale collezione. Un po’ imbarazzata ma sempre simpatica, la Marcuzzi mostra alcune scatole contenenti proprio vibratori, ridendo e dicendo a tutti di stare zitti e non dirlo a nessuno.

Alessia Marcuzzi mostra su Instagram i suoi vibratori. pic.twitter.com/hfdLBbEDL0 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 17, 2021

Libera e sempre spontanea, Alessia Marcuzzi piace ai suoi milioni di follower proprio per questo motivo, perché si mostra sempre per quello che è. Non ha paura di essere giudicata, ecco perché i suoi fan la amano tanto.

Dove rivedremo la conduttrice?

Alessia Marcuzzi, come sappiamo, dopo 25 anni ha lasciato Mediaset perché non riusciva più a riconoscersi nel suo lavoro: “Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto, e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni.”

Non si sa per certo se Alessia tornerà a fare qualche programma in tv, ma alcuni rumors la vorrebbero vicina a un accordo con Amazon Prime Video. Staremo a vedere cosa succederà nella carriera della showgirl.