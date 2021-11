Marracash ha presentato il suo nuovo album e, a sorpresa, in copertina c’è anche Elodie. I fan sono scioccati, ecco come ha commentato la cantante.

Nonostante la loro storia non sia andata a buon fine, Marracash e Elodie sono rimasti in buoni rapporti, tanto che il cantante stupisce tutti pubblicando la nuova copertina del suo album. Infatti, sulla cover c’è anche la sua ex fidanzata, cosa che ha sconvolto molto e confuso i fan.

Sui social, infatti, è nato un vero e proprio dibattito in merito: i seguaci dei due cantanti, che amavano molto la loro storia d’amore, sono stupiti dalla scelta e, soprattutto, scioccati dal fatto che nell’album saranno molte le canzoni dedicate proprio a Elodie.

La cantante, però, non è per nulla sorpresa, anzi. In un’intervista con Rolling Stone, ha dimostrato di appoggiare molto il lavoro di Marracash, al quale continua a essere legata da un profondo affetto: “Il fatto di essere stata un’ispirazione per Fabio ha fatto sentire un’artista anche me. Sono davvero emozionata per il suo nuovo progetto. Oltre a volergli bene come persona, lo stimo come artista (…) sono emozionata, il suo è un lavoro complesso, a tratti anche faticoso e doloroso. Ad alcuni brani sono molto legata, perché contengono parecchio del periodo che abbiamo vissuto insieme”

Il discorso di Elodie è molto chiaro, pieno di affetto e stima per il rapper, suo ex compagno di vita. A loro non importa dei rumors, del gossip e delle cose che si dicono: l’importante è solo la musica.

Il nuovo ragazzo di Elodie

Dopo la storia con Marracash, Elodie ha cominciato a frequentare un altro ragazzo, Davide Rossi, marketing manager di Armani.

La foto del bacio pubblicata dal magazine Chi ha confermato ufficialmente la fine della storia con il rapper, già risaputa ma ancora non ufficializzata. Elodie, però, non ha voluto commentare le foto, per lei quello che conta è solo impegnarsi nella sua carriera.