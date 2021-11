La cantante Elodie ha superato la rottura con Marracash alla grande, come dimostrano le nuovo immagini che la vedono in atteggiamenti intimi con un nuovo ragazzo.

La storia d’amore con Marracash è ormai acqua passata per Elodie che, dopo due anni d’amore, è pronta a iniziare una nuova relazione. Come infatti riporta il nuovo numero di Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, Elodie è stata paparazzata insieme a Davide Rossi, l’ex modello e marketing manager di Armani.

Nelle foto pubblicate dal settimanale, la giovane cantante bacia appassionatamente Davide Rossi in auto, all’aeroporto di Milano Linate, dal quale Elodie doveva partire per Bari. Già qualche settimana fa, il settimanale di Signorini aveva anticipato questa relazione, visto che la star e Davide Rossi erano già stati avvistati insieme. Ora finalmente arriva la conferma che la cantante di “Vertigine” ha finalmente voltato pagina, correndo incontro a un nuovo amore.

I prossimi progetti di Elodie

Dopo il grande successo di Vertigine, il brano più trasmesso in radio, la cantante sta facendo il suo debutto come attrice, per questo ha intrapreso questo viaggio in Puglia.

Sarà protagonista del film “Ti mangio il cuore”, un gangster movie in bianco e nero ambientato sugli altopiani del Gargano che racconta la tragica passione d’amore tra la moglie di un boss (Marilena, ovvero Elodie) e l’erede della famiglia rivale (interpretato da Francesco Patanè). Elodie sarà impegnata sul set per otto settimane. E sicuramente Davide le farà visita.