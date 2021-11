Il presunto ex compagno di belen, Antonio Spinalbese, ha appena annunciato di aver avuto un incidente d’auto. Ecco quello che sappiamo.

È una notizia di pochissime ore fa: Antonino Spinalbese ha appena avuto un incidente d’auto, come ha mostrato lui stesso sui social network.

Il presunto ex compagno di Belen Rodriguez ha, infatti, condiviso l’immagine di un auto col vetro rotto, nelle sue stories. Questa è stata seguita da un suo selfie in ospedale, con una flebo al braccio. Tutti indizi che fanno presagire un incidente per Antonino Spinalbese. Un brutto quarto d’ora per il parrucchiere di La Spezia, che a quanto pare ha subito dei danni importanti all’auto e forse anche a se stesso.

Non si sa di più al momento, visto che l’influencer non ha pubblicato nessun aggiornamento in questi minuti. Tutto questo sta accadendo proprio in un periodo particolare per Spinalbese, in palese crisi con la sua compagna Belen Rodriguez.

La crisi di Belen e Antonino

Sono giorni, ormai, che si parla della crisi sopraggiunta nella relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, che già da un po’ sarebbero lontani.

Molte voci, indizi social e tanto silenzio, preannunciano la fine dell’ennesima relazione della showgirl, che ora però ha anche un’altra bambina, Luna Marì, nata proprio dall’amore per l’hair stylist.

In questi giorni, Belen ha trovato rifugio nella famiglia, i genitori e i fratelli Jeremias e Cecilia, che le stanno sempre vicino nei momenti difficili. Come andrà a finire questa storia? A pochi mesi dalla nascita di Luna Marì, la coppia sembrerebbe avere problemi, saranno risolvibili?

Staremo a vedere, intanto le indiscrezioni dicono che l’immaturità di Antonino Spinalbese abbia spinto la modella a lasciarlo, ma sarà vero?