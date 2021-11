La cantante Britney Spears, che finalmente ha ottenuto la libertà dalla tutela legale del padre, annuncia che vorrebbe avere un altro figlio.

Dopo quasi 14 anni Britney Spears ha ottenuto la libertà dalla tutela legale del padre, che ha avuto il predominio su di lei per tutto questo tempo. Ora, la popstar di Baby One More Time vuole riprendere in mano la sua vita e, da quanto ha annunciato, è pronta ad avere un altro figlio.

Britney è fidanzata da anni con Sam Asghari, 27 anni appassionato di fitness, e ha annunciato sui social che sarebbe pronta ora a diventare mamma per la terza volta, visto che il padre a quanto pare le avrebbe vietato anche questo. Ecco cosa ha scritto la cantante: “Sto pensando di avere un altro bambino !!! Chissà se questa volta sarà una femminuccia…. è in punta di piedi per raggiungere qualcosa… questo è sicuro”

Britney Spears è pronta a cambiare la sua vita, quindi, dopo aver ottenuto la sua libertà. La star ha già due figli, Preston, 16 anni, e Jayden, 15, con l’ex marito Kevin Federline, ma ora vorrebbe un altro figlio.

La libertà ottenuta dopo 14 anni

La vita di Britney Spears sta per cambiare radicalmente, ora che ha ottenuto la libertà dalla tutela legale del padre che ha avuto il controllo su tutta la sua vita, anche sulla possibilità di restare incinta.

La pop star ha parlato pubblicamente della tutela, che ha messo suo padre, Jamie Spears, nel pieno controllo della sua proprietà a partire dal 2008, per la prima volta a giugno durante una testimonianza in tribunale che ha lasciato i fan scioccati. Tra le affermazioni più controverse, c’era l’affermazione di Britney secondo cui non le era permesso fare scelte sulla propria pianificazione familiare, quindi anche la possibilità di fare un figlio.