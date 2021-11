Nuove indiscrezioni sulla vita privata di Belen Rodriguez che provengono direttamente da una sua cara amica. Ecco cosa ha detto sulla crisi tra la showgirl e Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez in questi giorni è sempre più sotto i riflettori, a causa della sua recente crisi amorosa con Antonino Spinalbese, il suo compagno da cui ha avuto anche una figlia, Luna Marì. A quanto pare, il settimanale Chi ha parlato con una cara amica della showgirl, che ha commentato la situazione.

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, infatti, quest’amica di Belen Rodriguez rimasta anonima ha affermato che Belen ha una predilizione per gli uomini fragili, che hanno bisogno di essere accuditi: “Perché sceglie sempre uomini da crescere e non ne sceglie uno già fatto e finito?”

Insomma, sembra che l’immaturità di Antonino, 25 anni, potrebbe essere uno dei motivi della rottura tra lui e la conduttrice tv, che in questi giorni si è rifugiata dai fratelli. Al momento, nessuno sa dire con certezza quali siano le motivazioni della crisi, queste sono solo indiscrezioni.

Sicuramente, quello che è certo è che la coppia sta cercando al meglio possibile di collaborare per la piccola Luna Marì, che sta vivendo i suoi primi mesi di vita.

Inoltre, Belén Rodríguez avrebbe riferito sempre a Chi di star vivendo una vita piuttosto monotona in questo periodo. La showgirl esce molto poco e trascorre gran parte del suo tempo in casa con i suoi due figli Luna Marì e Santiago, avuto dal ballerino Stefano De Martino. Insomma, per ora non ci sono conferme e notizie certe dai diretti interessati, che però con alcuni indizi sui social hanno fatto percepire il momento particolare.

Come andrà a finire la storia tra Belen e Antonino?