Dalla carriera alla vita privata, passando per alcune curiosità: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Barbara Frandino, autrice, scrittrice e celebre giornalista che è stata legata al celebre volto della letteratura Alessandro Baricco.

Chi è Barbara Frandino: la carriera

Nata il 4 settembre 1965 (sotto il segno zodiacale della Vergine) Barbara Frandino ha lavorato come giornalista a La Repubblica, ma è stata anche sceneggiatrice per il cinema e la tv e autrice di programmi radio e documentari. Ha scritto alcuni libri per bambini, tra cui Jason – Le avventure di un supereroe paurosamente umano (edito da Salani) ed è inoltre coautrice di alcuni libri dedicati allo yoga e a molto altro. Oltre a lavorare nel campo della letteratura lavora anche come insegnante di yoga ed è iscritta all’albo dei giornalista della regione Piemonte.

Barbara Frandino: la vita privata

Barbara Frandino è stata sposata con lo scrittore Alessandro Baricco, padre dei suoi due figli (di cui non si conoscono i nomi). I due hanno vissuto la loro storia nel massimo riserbo e non è chiaro quando abbiano deciso di separarsi. In seguito alla relazione con la scrittrice, Alessandro Baricco si è legato alla pianista Gloria Campaner. Non è chiaro invece se Barbara Frandino si sia sposata per la seconda volta o se sia impegnata sentimentalmente.

Barbara Frandino: le curiosità

– Ha un cane (di nome Moka) e un gatto, spesso protagonisti dei suoi scatti sui social.

– Le piace trascorrere il suo tempo libero in compagnia degli amici e all’aria aperta.

– Usa Instagram soprattutto per condividere con i fan novità e aggiornamenti riguardanti la sua carriera.

– Ama praticare sport e in particolare lo yoga (disciplina di cui è anche insegnante).

