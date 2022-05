Classe 1993, è nato sotto il segno del Cancro e di una buona stella. Lui è uno dei cantanti del trio Il Volo, Piero Barone. Scopriamo cosa si cela dietro all’artista…

Piero Barone di Il Volo con la sua voce canta in tutto il mondo e incanta le platee, ma è anche un volto molto caro alle cronache rosa. La ‘perfetta creatura’ di Antonella Clerici, nata grazie alla trasmissione Ti lascio una canzone nel lontano 2009 e volata sui lidi della fama internazionale con la formula vincente dei ‘Tenorini‘ brilla di luce propria. Lui, nel gruppo, è tenore, ma il gossip lo insegue e i paparazzi fanno a gara per uno scoop sulla sua vita privata. Conosciamolo meglio!

Chi è Piero Barone?

Piero Barone è un tenore di fama internazionale, orgoglio del firmamento artistico italiano insieme ai colleghi Gianluca Ginoble (baritono) e Ignazio Boschetto (tenore). Formano il trio Il Volo, tanto caro ai nostalgici dei favolosi Tre Tenori Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti.

Piero Barone di Il Volo

Lui è nato a Naro (Agrigento), il 24 giugno 1993 sotto al segno del Cancro. Eleonora Ognibene, sua madre, fa la casalinga, mentre suo padre Gaetano Barone è un meccanico. Ha un fratello maggiore, Francesco, e una sorella minore, Mariagrazia.

Si è diplomato in Amministrazione e Marketing a 25 anni, per assecondare il sogno dei suoi genitori: un traguardo raggiunto più tardi del solito, ma assolutamente gratificante per lui.

Piero Barone: vita privata

Sulla vita privata di Piero Barone abbiamo uno scorcio interessante grazie sua pagina Instagram, in cui regolarmente condivide scatti con i follower. Adora il mare, e l’amore. Passionale e romantico allo stesso tempo, nell’ottobre del 2018 ha regalato parecchio fermento ai rotocalchi con la notizia di una fidanzata all’orizzonte.

Lei si chiama Valentina Allegri, e il cognome è di quelli che non passano inosservati. Si tratta, infatti, della figlia dell’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. I due sono usciti allo scoperto gradualmente, attraverso le Instagram Stories di lui.

Nel febbraio 2019, però, qualcosa deve essersi spezzato, come sottolineato dal magazine Chi. Complice l’assenza del tenore alla festa di laurea della giovane figlia di Allegri, e la sparizione della stessa dai social, i fan hanno iniziato a porsi delle domande.

Nel giugno dello stesso anno è ancora una volta il magazine di Signorini a suggerire che la fidanzata di Piero Barone sia Veronica Ruggeri, la bella Iena dai capelli rossi, però nessuno dei due ha mai confermato né smentito. Un mese dopo la ragazza è andata in vacanza con Nicolò De Devitiis, e poi è stato reso noto ufficialmente che i due stanno insieme. Stando a questi eventi, Piero Barone è single, sebbene sia molto ambito, a quanto pare, da molte ragazze.

Piero Barone in 6 curiosità

– Del trio Il Volo è l’unico a portare gli occhiali, dettaglio che lo ha reso subito riconoscibile all’interno della formazione agli inizi della loro carriera.

– Il cantante abita a Naro, in provincia di Agrigento. Questa cittadina è diventata molto conosciuta grazie alla fama di Piero: quando ha vinto Sanremo insieme a Il Volo è stato nominato “Baroneddu” della città, come riportato da zon.it

– Vincitore di Sanremo con il brano Grande Amore, de Il Volo, ha nel suo curriculum artistico anche l’apertura di 12 concerti di Barbra Streisand!

– È amante dello sport e pratica il tennis. Si diverte anche al mare con la moto d’acqua.

– Ha conseguito il diploma all’età di 24 anni, dando la priorità alla musica.

– È stato ospite, insieme ai suoi due colleghi, dell‘Eurovision Song Contest 2022, anche se Gianluca Ginoble non ha potuto prendere parte allo show per aver contratto il Covid. È riuscito, però, a cantare in collegamento da casa.

Quanto guadagna Piero Barone con Il Volo?

Sul suo patrimonio personale non ci sono informazioni precise, ma Piero Barone insieme a Il Volo fa faville. Secondo Oggi il trio, prima di vincere Sanremo nel 2015, guadagnava dai 150 ai 500mila euro a concerto negli Stati Uniti e quasi il doppio nel resto del mondo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG