Hanno conquistato il mondo intero con il loro magico trio di voci, ma sapete dove vivono le stelle de Il Volo? Scopriamo le case dei tre artisti, tra piccole chicche e curiosità…

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, noti in tutto il mondo con il loro trio canoro Il Volo, sono legatissimi alle loro origini e qualche scorcio delle loro case è trapelato sui social. Partiamo alla scoperta dei luoghi in cui vivono i cantanti che, con la loro voce, hanno portato in alto l’orgoglio italiano a ogni latitudine!

Dove vivono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo

I cantanti de Il Volo sono amatissimi in Italia e hanno conquistato il resto del mondo con la loro musica. Un successo che li ha visti crescere velocemente dal punto di vista artistico, ma che non li ha strappati al caldo cuore delle loro origini. Le case dei tre artisti si trovano in diverse aree dello Stivale e ora scopriamo dove vivono esattamente Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble!

Dove vive Piero Barone: una casa super luminosa nel cuore della Sicilia

Piero Barone de Il Volo vive a Naro, nel cuore della sua amata Sicilia in provincia di Agrigento, ed da è qui che ai fan ha regalato uno scorcio della splendida residenza nel Sud Italia dove abita insieme alla sua famiglia…

Nei momenti liberi dai tanti impegni artistici e dai tour mondiali, Piero Barone trova sempre posto per una sana dose di esercizi di canto nel salone di casa, come ci mostrano le immagini e i video postati dal cantante su Instagram.

La sua abitazione ha un giardino e non manca… il pianoforte!

Dove vive Ignazio Boschetto de Il Volo: una casa bellissima a Marsala

Ignazio Boschetto de Il Volo vive a Marsala, in provincia di Trapani, sempre in Sicilia, dove la sua famiglia si sarebbe trasferita quando era piccolo. Sui social alcune immagini del cantante e della sua fidanzata, Ana Paula Guedes, li vedono in una splendida casa di cui trapelano dettagli moderni, linee essenziali, pavimenti in parquet e tanto bianco intorno…

Anche a casa Boschetto non manca un pianoforte, pronto all’uso per piacevoli momenti nel segno della sua amata musica…

Dove vive Gianluca Ginoble: una casa con giardino in provincia di Teramo

Gianluca Ginoble de Il Volo, invece, vive lontano dalla Sicilia e precisamente a Montepagano, una deliziosa frazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

La casa del cantante si trova quindi in Abruzzo e, secondo quanto emerso, è dotata di giardino e di un meraviglioso terrazzo e di ambienti spaziosi e avvolti da una intensa ondata di luce naturale… ovviamente con pianoforte al seguito!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG