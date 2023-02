La lista nozze in agenzia di viaggio va di gran moda: quanto bisogna versare? Cosa scrivere nel biglietto di auguri agli sposi?

Siete stati invitati ad un matrimonio e vi siete ritrovati davanti alla lista nozze in agenzia di viaggio? Niente panico o polemiche, è la tendenza del momento e il volere degli sposi va assecondato. Vediamo quanto dare e cosa scrivere nel biglietto di auguri.

Lista nozze viaggio: quanto dare?

Da anni, ormai, va di gran moda fare la lista nozze in agenzia viaggi. I negozi di casalinghi ed elettrodomestici sono un vecchio ricordo, figuriamoci i regali ‘liberi’. Tutti gli sposi sognano una luna di miele da sogno e chiedono aiuto a familiari e amici per vivere un’esperienza unica. I viaggi di nozze costano un occhio della testa e facendo la wedding list in agenzia si può contribuire ad esaudire il desiderio della coppia di innamorati. Vi state chiedendo quanti soldi dare? Dipende da ciò che gli sposi hanno pattuito con l’agente.

Generalmente, si opta per la quota libera, che lascia completa autonomia agli invitati. Questi ultimi si recano nell’agenzia scelta dalla coppia e fanno un’offerta in base alle proprie finanze. Ovviamente, la somma versata verrà regolarmente registrata. Ergo: i diretti interessati sapranno chi ha versato e, soprattutto, quanto. Qualcuno, invece, sceglie la quota fissa. Se vi trovate davanti ad una situazione del genere significa che gli sposi hanno diviso il costo totale del viaggio per due e poi suddiviso la cifra per i rispettivi invitati. Pertanto, si è costretti ad acquistare almeno una quota.

Solitamente, che sia libera o fissa, i familiari versano almeno 150 euro a persona, mentre gli amici 100 euro. In ogni modo, gli invitati non si dovrebbero mai sentire obbligati a spendere una determinata cifra, specialmente quando le finanze non lo consentono.

Lista nozze viaggio: cosa scrivere?

Dopo aver acquistato una o più quote per il viaggio di nozze, non dimenticate di scrivere un biglietto agli sposi per porgere loro i vostri migliori auguri. Di seguito, una serie di frasi a tema da cui prendere spunto:

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. (Marcel Proust)

Non smetteremo di esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta. (Thomas Stearns Eliot)

In viaggio, la cosa migliore è perdersi. Quando ci si smarrisce, i progetti lasciano il posto alle sorprese, ed è allora, ma solamente allora, che il viaggio comincia. (Nicolas Bouvier)

Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta; il fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l’arrivare. (Tiziano Terzani)

Se il nostro destino fosse stato quello di restare in un luogo solo, avremmo avuto le radici e non i piedi. (Gianluca Gotto)

Viaggiare significa aggiungere vita alla vita. (Gesualdo Bufalino)

Il modo migliore per cercare di capire il mondo è vederlo dal maggior numero di angolazioni possibili. (Ari Kiev)

Un uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve e torna a casa per trovarlo. (George Moore)

Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre “Andiamo”, e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole. (Charles Baudelaire)

Le radici sono importanti nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe son fatte per andare altrove. (Pino Cacucci)

Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo. (Lao-Tzû)

La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili. (William Burroughs)

Se vuoi essere migliore di noi, caro amico, viaggia. (Johann Wofgang Goethe)

Il viaggio perfetto è circolare. La gioia della partenza, la gioia del ritorno. (Dino Basili)

Smettila di preoccuparti delle buche sulla strada e goditi il viaggio. (Anonimo)

Comunque la spedizione mi dava una buona ragione per rimettermi in viaggio, per riprovare quella gioia unica che solo i drogati di partenze capiscono, quel senso di libertà che prende nell’arrivare in posti dove non si conosce nessuno, di cui si è solo letto nei libri altrui, quell’impareggiabile piacere nel cercare di conoscere in prima persona e di capire. (Tiziano Terzani)

Nei miei viaggi non ho trovato risposte, solo meraviglie. (Marty Rubin)

