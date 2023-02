Le frasi per l’addio al nubilato devono necessariamente essere simpatiche: vediamo quali sono le citazioni da utilizzare all’occorrenza.

Un’amica si sposa e avete il compito di organizzare l’addio al nubilato? Niente panico, con calma e un po’ di sana follia riuscirete a dare vita ad una serata memorabile. Ovviamente, non dimenticate le frasi a tema, che vanno utilizzate per scopi diversi. Vediamo quali sono le citazioni più divertenti e simpatiche.

Le migliori frasi per l’addio al nubilato

L’addio al nubilato, ammesso che la sposa sia dello stesso pensiero, deve essere divertente. Sono vietati musi lunghi, tristezze varie e ragionamenti troppo impegnativi. Oltre ad organizzare un party come si deve, le amiche della sposa devono anche pensare a delle frasi ad effetto da utilizzare all’occorrenza. Le citazioni possono essere usate per diversi scopi: dalla torta agli striscioni, passando per le t-shirt, le fasce in stile Miss e qualsiasi altra cosa da personalizzare vi venga in mente. Di seguito, una selezione di frasi addio al nubilato divertenti:

Il matrimonio è la Divina Commedia alla rovescia: prima il paradiso, poi il purgatorio, poi l’inferno.

Sei sempre stata fuori di testa, ma non pensavamo che tu arrivassi addirittura a fare questa pazzia! Sei ancora in tempo, il biglietto per i Caraibi te lo paghiamo noi!

L’amore è cieco, ma il matrimonio ci vede benissimo.

Matrimonio non è una parola, è una sentenza.

Tutte le donne dovrebbero sposarsi, in fondo la felicità non è tutto nella vita.

Non sei incinta e non hai un matrimonio combinato… Ma allora perché vuoi farlo? Ripensaci.

Si scalano i monti, si attraversa il mare, ma alla fine dei conti.. chi te lo fa fare?

Sono felicissima per te e per me.. ora ci sono più single a mia disposizione!

Il club delle nubili perde una socia; speriamo che il club delle mogli felici ne acquisti una!

Sta per arrivare il fatidico giorno del si… scappaaaa!!!

Nubile. Sentila bene questa parola. Nel corso degli anni potrebbe capitarti di chiederti perché avrai mai rinunciato ad esserlo.

Va bene che nella vita bisogna fare delle follie, ma non ti sembra di esagerare sposandoti?

Hai una dignità da difendere, non farlo.

Ricordati che perdere un marito è dura… a volte impossibile. Prova nei posti affollati.

Il matrimonio è la causa principale del divorzio, sei ancora in tempo per risparmiare tempo e denaro.

Domani è il giorno del tuo matrimonio… Che ne dici di un viaggetto intercontinentale con le amiche?

Amare è umano, sposarsi è diabolico.

Hai davanti a te una splendida vita matrimoniale: cucinare a pranzo e a cena, piatti da lavare ogni giorno, casa da pulire, panni sporchi, bollette da pagare, figli a cui badare… Sei proprio sicura?

Il matrimonio è bellissimo. È meraviglioso trovare quella persona speciale che ti darà fastidio per tutta la vita.

La valigia è pronta. Ehm non quella del viaggio di nozze… mi riferisco a quella che potresti usare eventualmente, nel caso in cui dovessi ripensarci. Un’amica ti sostiene sempre: soprattutto in caso di fuga!

Il giorno del tuo matrimonio si avvicina. Se hai bisogno di un posto dove nasconderti, a casa mia ho una stanza libera…

Non temere per la tua futura vita matrimoniale: i più difficili sono soltanto i primi venti o trent’anni. Dopo ci si abitua.

Frasi per la torta dell’addio al nubilato: spunti per tutti i gusti

Come già sottolineato, le frasi simpatiche per l’addio al nubilato possono essere utilizzate ovunque, anche sulla torta. Ovviamente, dovete regolarvi tra lunghezza della citazione e grandezza della torta, ma si tratta di un gioco da ragazzi e il pasticcere vi sarà di grande aiuto.

Sei mia amica, ti starò accanto quando sarai sull’altare… pronta con un paio di scarpe comode per correre.

La bigamia comporta un marito di troppo; lo stesso dicasi della monogamia!

Il tuo futuro marito è un uomo fortunato! Auguri!

Quello che succede all’addio al nubilato resta all’addio al nubilato.

Cercava un mojito ha trovato un marito.

Ti avevamo detto di prendere un mojito non un marito.

Sposare un uomo è come comprare una cosa che hai ammirato a lungo nella vetrina di un negozio. La ami mentre la stai portando a casa, ma non sempre si abbina con l’arredo.

Un gatto centra sempre la lettiera. Pensaci bene, sei ancora in tempo.

Che cos’è la felicità si saprà soltanto dopo essersi sposati… ma allora sarà troppo tardi.

Sei ancora in tempo, il biglietto per la fuga te lo paghiamo noi!

Keep Calm and… run baby, run!

Per il giorno del tuo matrimonio è tutto pronto: il piano B in caso di fuga è stato preparato nei minimi dettagli. Vai sicura!

Se sull’altare ti assaliranno mille dubbi, non preoccuparti: fingi uno svenimento e al resto ci pensiamo noi.

Da domani la tua vita assumerà nuovi colori, tante altre sfumature. Succederà domani. Viviamoci questa notte, e rendiamola indimenticabile! Buon addio al Nubilato Amica!

Ti festeggiamo stanotte, nella speranza che possa essere una delle notti più belle della nostra amicizia. Sarai una sposa stupenda e noi amiche saremo orgogliose di accompagnarti nel giorno più bello della tua vita.

Sei proprio sicura? Perché se hai qualche dubbio ti convinco io a mollare tutto.

“Il matrimonio è l’unica guerra nella quale si dorme con il nemico”, sei sicura di volerlo fare?

Cosa ne dici se, come regalo di matrimonio, ti regalassimo un bel viaggio verso una meta lontana, viaggiatore singolo?

