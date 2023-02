L’edizione del Festival di Sanremo andata in scena nel 1990 ha visto trionfare i Pooh con il noto brano “Uomini soli”.

I Pooh sono uno dei gruppi musicali più famosi e amati in Italia da ormai moltissimi anni. Formatosi a Bologna nel 1966, nel corso degli anni la composizione dei gruppo è cambiata svariate volte. Uno dei momenti più importanti della loro carriera è stato segnato dalla vittoria del Festival di Sanremo del 1990 con la canzone Uomini Soli.

Sanremo 1990, quella volta in cui i Pooh hanno vinto Sanremo

Il 40° Festival di Sanremo è andato in scena dal 28 febbraio al 3 marzo 1990 con la conduzione di Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci. Svoltosi al Palafiori di Sanremo, questa edizione è stata contrassegnata dalla presenza di nomi straordinari della musica italiana. A vincere per la categoria Campioni a Sanremo sono stati i Pooh.

Roby Facchinetti

Il famosissimo gruppo italiano ha quindi trionfato mettendosi alle spalle Toto Cutugno (che andò poi all’Eurovision trionfando) e la coppia Amedeo Minghi e Mietta. La vittoria del 1990 è stata quindi davvero una grande dimostrazione di talento da parte di Pooh.

“Uomini soli”: tutto sul brano che ha portato alla vittoria i Pooh

La canzone vincitrice, scritta a quattro mani da Roby Facchinetti e Valerio Negrini si è dimostrata un pezzo vincente che non solo ha portato alla vittoria il 3 marzo 1990, ma che è anche entrata nella storia della musica italiana.

Il significato di Uomini soli è molto profondo, come è ben evidente ascoltando il testo.

Nel corso della kermess canora, il brano venne interpretato anche da Dee Dee Bridgewater. In quella edizione il regolamento prevedeva infatti che i brani venissero eseguiti anche in inglese nell’ambito “Canzoni e cantanti – Star internazionali”. Il titolo inglese della canzone è “Angel of the Night”.

