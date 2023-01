Qual è il significato della canzone Uomini soli dei Pooh? Il brano ha vinto la quarantesima edizione del Festival di Sanremo.

Uomini soli è una delle canzoni più famose dei Pooh, nonché quella con cui la band ha vinto la quarantesima edizione del Festival di Sanremo. Non si tratta solo di un brano, ma di una vera e propria poesia che descrive le fragilità del cosiddetto sesso forte. Vediamo il testo e il significato.

Uomini soli dei Pooh: il significato della canzone

La canzone Uomini soli ha consentito ai Pooh di vincere il Festival di Sanremo del 1990. Il brano, scritto da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, è contenuto all’interno dell’omonimo album, uscito nel mese di marzo dello stesso anno. Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Facchinetti hanno regalato ai fan una delle poche poesie musicali che trattano per intero le fragilità dell’universo maschile. Il significato della canzone si coglie fin dalle prime strofe:

“A volte un uomo è da solo

Perché ha in testa strani tarli

Perché ha paura del sesso

O per la smania di successo“.

Non sono solo le donne a sentire il peso della solitudine, ma anche gli uomini. I motivi per cui ci si può ritrovare soli sono tanti, alcuni più pesanti degli altri. In ogni circostanza, però, ci si sente fragili e, soprattutto, incompresi.

“Dio delle città e dell’immensità

Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi

Vediamo se si può imparare questa vita

E magari un po’ cambiarla prima che ci cambi lei“.

Immerso nel mare della solitudine, tra cadute e battute di arresto, un uomo non può fare altro che invocare Dio, chiedendogli di essere amato per quello che è, “senza violentarci più con nevrosi e gelosie“. Uomini soli dei Pooh resta una delle canzoni più profonde della band, dove l’emarginazione del cosiddetto sesso forte viene trattata senza troppi fronzoli.

Ecco il video di Uomini soli dei Pooh:

Uomini soli dei Pooh: il testo della canzone

Li incontri dove la gente

Viaggia e va a telefonare

Col dopobarba che sa di pioggia…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG