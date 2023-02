Nella casa di Piero Pelù regnano le sue grandi passioni: la musica, l’amore per la natura e… l’esoterismo!

Piero Pelù è originario di Firenze e sembra che proprio che abbia deciso di continuare a vivere nella sua amata Toscana per via del suo amore per la sua terra natale. Il cantante è piuttosto discreto riguardo alla sua vita privata, ma è praticamente certo che insieme a lui viva anche Gianna Fratta, sua moglie dal 14 settembre 2019.

Piero Pelù non ha mai nascosto di avere un grande amore per la natura selvaggia e nella sua casa sono presenti alcuni oggetti che testimoniano la sua grande passione, così come quella per la musica.

Piero Pelù: la casa del musicista

Sui social sono presenti alcuni scatti che ritraggono Piero Pelù nella sua abitazione: al suo interno non mancano ovviamente dischi volontà, chitarre e qualche poster dei Beatles (uno dei gruppi preferiti del rocker toscano).

Nel salone del musicista sono presenti un divano nero in pelle e un tappeto dalla fantasia multicolore. Sicuramente si tratta di una delle stanze che il musicista preferisce utilizzare per ritagliarsi del tempo per sé e scrivere canzoni.

Una delle passioni più grandi di Piero Pelù è l’ecologia: più volte il cantante ha condiviso degli scatti attraverso Instagram mentre era intento a pulire le spiagge o i sentieri di montagna dai rifiuti. Il suo amore per la natura è testimoniato anche dalle numerose biciclette che Pelù ha “appeso” in casa, così da poterne inforcare una non appena senta il bisogno di evadere un po’ cercando ispirazione all’aria aperta.

Un’altra delle grandi passioni del cantante è l’esoterismo e la vita “gitana”: nella casa sono presenti numerosi teschi, maschere tribali e simboli dal sapore esoterico, che il cantante ha appeso alle pareti.

Nel 2019 Pelù si è sposato con la pianista e direttrice d’orchestra Gianna Fratta, che vivrebbe con lui nella sua casa in Toscana. Il cantante ha avuto 3 figlie femmine da 2 precedenti rapporti: le ragazze fanno spesso visita al padre e lui ha dichiarato che tutte e tre hanno a cuore l’ambiente e la natura, esattamente come il loro papà. Per questo in casa si farebbe molta attenzione alla raccolta differenziata.

