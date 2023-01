Il Festival di Sanremo 2023 si avvicina: vediamo come acquistare i biglietti, quanto costano e chi ha diritto all’ingresso gratuito.

Il prossimo 7 febbraio debutterà il Festival di Sanremo 2023, la kermesse musicale più importante del nostro Paese. Amadeus e tutto il suo staff sono ormai pronti per il grande spettacolo, che si prospetta imperdibile. Vediamo come acquistare i biglietti per entrare all’Ariston e quanto costano.

Festival di Sanremo 2023, come acquistare i biglietti

Il Festival di Sanremo 2023 andrà in scena da martedì 7 gennaio a sabato 11 febbraio e ormai è tutto pronto per il grande debutto. D’altronde, il conduttore e direttore artistico Amadeus è al lavoro dalla scorsa estate proprio per preparare uno spettacolo degno di nota. Lunedì 16 gennaio, per quanti vorranno assistere dal vivo alla manifestazione canora, si aprono le vendite dei biglietti e degli abbonamenti per entrare nel Teatro Ariston.

Per quanto riguarda gli abbonamenti per tutte e cinque le serate di Sanremo 2023, si potrà fare richiesta di prenotazione dalle 9:00 alle 14:00, ma soltanto in un secondo momento arriverà una conferma tramite email. Pertanto, la prenotazione, che può essere fatta solo online, non garantisce l’ingresso all’Ariston. Il prezzo dell’abbonamento in platea è pari a 1.290 euro, mentre in galleria scende a 672,00 euro. Ogni persona potrà acquistare massimo due abbonamenti.

Diverso, invece, il discorso per i biglietti singoli del Festival di Sanremo 2023. Soltanto all’apertura dei botteghini, si saprà se sono disponibili e a quale cifra. In passato, i tickets per le prime quattro serate costavano circa 100 euro per la galleria e 180 euro per la platea, mentre per la finale salivano rispettivamente a 320 e 660 euro.

Festival di Sanremo 2023: chi ha diritto ai biglietti gratuiti?

Accedere al Festival di Sanremo 2023 in modo del tutto gratuito sarà possibile soltanto per una categoria di persone, ovvero i disabili motori. La prenotazione dei biglietti dovrà essere effettuata sempre online, al sito dell’Ariston. Ricordiamo che la vendita dei tickets e degli abbonamenti inizierà lunedì 16 gennaio alle ore 9:00.

Riproduzione riservata © 2023 - DG