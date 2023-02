Qual è il significato della canzone Parole dette male di Giorgia? Il brano segna il suo ritorno a Sanremo dopo 22 anni di assenza.

In gara al Festival di Sanremo 2023 dopo tanti anni di assenza, Giorgia ha deciso di salire sul palco dell’Ariston con un brano che promette di diventare uno dei suoi più grandi successi. Si intitola Parole dette male e, secondo i beninformati, è dedicata all’indimenticabile Alex Baroni.

Parole dette male di Giorgia: il significato della canzone

Giorgia torna al Festival di Sanremo 2023 dopo ben 22 anni dalla sua ultima partecipazione. Per l’importante occasione, l’artista ha scelto un brano intitolato Parole dette male. Una canzone che non si distacca troppo dal suo solito stile, dedicata ad una vecchia storia d’amore. Secondo qualcuno, il pezzo potrebbe essere dedicato ad Alex Baroni, ex fidanzato dell’artista morto nel 2002.

“Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome“.

Si parla di una persona che non c’è più, il cui ricordo si fa sentire ogni giorno. Bastano piccoli dettagli per tornare indietro con la mente: una macchina dello stesso colore, una persona con il medesimo profumo o il sentire pronunciare il suo nome.

“La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati“.

I ricordi sono un patrimonio da conservare con cura perché sono l’unica vera eredità di quanti non ci sono più. Alcuni possono far sorridere, mentre altri sono una vera e propria pugnalata. Non a caso, Giorgia sottolinea: “Ricordo le ultime parole, quelle dette male, maledette“.

“E tu alla fine eri una bella canzone

Tutta la luce l’alba che brucia le mie paure

Eri una bella canzone, maledizione!“.

Parole dette male di Giorgia è una canzone toccante, che parla di una mancanza, di un vuoto impossibile da colmare. L’artista, però, lancia un messaggio importante: lasciare andare il dolore per accogliere ciò che di bello può riservare la vita.

Parole dette male: il testo della canzone

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua…

