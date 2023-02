La casa di Amadeus e Giovanna Civitillo è contemporanea ed elegante: si trova a Milano ed è… semplicemente meravigliosa! Scopriamola insieme.

Amadeus è un conduttore televisivo e radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano. Il conduttore di Sanremo vive in una splendida casa a Milano con la moglie, Giovanna Civitillo. La dimora si trova vicino al quartiere allestito in occasione dell’Expo 2015, e il suo valore si può soltanto immaginare, considerando che è assolutamente contemporanea, elegante e colma di tecnologie all’avanguardia.

Scopriamo di più sulla casa di Amadeus e Giovanna, attraverso le immagini che loro stessi hanno condiviso sul loro profilo Instagram di coppia!

Com’è la casa di Amadeus?

L’abitazione di Amadeus è arredata in pieno stile contemporaneo ed è dotata di ogni comfort e tecnologia. A tratti sembra quasi assumere le sembianze di una nuvola, grazie all’uso di colori chiari e luminosi.

Vero protagonista indiscusso di casa Sabatini-Civitillo è il salotto: dove non è raro vedere papà e il piccolo José davanti alla televisione a tifare per la loro squadra del cuore: l’Inter.

La zona living, che si trova in corrispondenza della sala, è davvero spaziosa: un luogo perfetto per ospitare amici e familiari, sia per il giorno che per la sera. Ma anche… per una partitella a calcio!

Il salotto è interamente costruito su tonalità vicine al bianco, colore ripreso dal divano e dalle pareti. A contrasto, poi, possiamo vedere il pavimento di piastrelle nere, una parete-libreria sul grigio e molti scompartimenti per le tante foto di famiglia, per i moltissimi ricordi e per qualche irrinunciabile soprammobile.

Amadeus e Giovanna Civitillo, poi, per dare un po’ di brio al salotto, hanno optato per una poltrona zebrata: una scelta piuttosto bizzarra che però dà un tocco moderno all’abitazione!

Adiacente al salotto, poi, troviamo la sala da pranzo ornata da un massiccio tavolo in legno, sedie colorate che spezzano il susseguirsi di bianco, nero e grigio e un tappeto.

Dalle splendide vetrate della casa di Amadeus, poi, si vede Milano in tutto il suo splendore!

