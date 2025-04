30 minuti al giorno per 30 giorni: tutti i benefici di saltare con la corda

Provate a saltare con la corda 30 minuti per 30 giorni e otterrete tanti benefici, tra cui perdita di peso e addominali scolpiti.

Negli ultimi anni, nel marasma degli allenamenti sportivi, in molti hanno riscoperto un’attività che facevano da bambini: il salto con la corda. Un esercizio che può sembrare banale, ma che apporta tanti benefici: provate a saltare 30 minuti per 30 giorni e vi ritroverete con un corpo diverso.

Saltare con la corda: attività semplice, ma tanti benefici

E’ difficile trovare qualcuno che, almeno una volta nella vita, non abbia ceduto ad un’attività all’apparenza infantile: saltare con la corda. Da bambini, però, si fa per gioco, mentre quando si cresce soprattutto per mantenersi in forma. Si tratta, infatti, di un esercizio che, se fatto con costanza, consente di ottenere benefici non indifferenti.

Basta provare a saltare con la corda 30 minuti al dì per 30 giorni per vedere il proprio corpo modificato. Attenzione, non stiamo parlando solo di perdita di peso, ma anche di addominali più scolpiti. Pensate che questa attività è paragonabile per intensità allo step o alla corsa, per cui è un allenamento completo a tutti gli effetti.

I benefici sono davvero tanti: rafforza il corpo, brucia le calorie, migliora la resistenza cardiovascolare, potenzia la forza muscolare e contribuisce alla densità ossea. Ovviamente, aiuta a migliorare l’umore e ad allontanare lo stress.

Saltare la corda: come eseguire la sfida dei 30 giorni

Tra gli ultimi a fare la sfida dei 30 giorni troviamo Cam Jones, che insieme al fratello gestisce il canale The Goal Guys. Per un mese si è allenato mezzora al giorno, provando diversi tipi di corde, come la speed rope o quella appesantita. La prima settimana è stata quella più impegnativa, dopo di che Cam è riuscito a perfezionare la tecnica.

Al termine della sfida, Jones ha perso solo un chilo, ma ha visto scomparire tutto il grasso addominale. Se volete provare a saltare con la corda per 30 giorni potete seguire uno schema tipo:

saltare con ginocchia alte per 30 secondi – riposo 10 secondi;

mountain climbers per 30 secondi – riposo 10 secondi;

saltare con le ginocchia alte per 30 secondi – riposo 10 secondi;

flessioni con palla di stabilità per 30 secondi – riposo 10 secondi;

saltare con ginocchia alte per 30 secondi – riposo 10 secondi;

plank per 30 secondi – riposo 10 secondi.

Il circuito, in base alla propria resistenza, si può ripetere per due o tre volte.