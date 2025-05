Microsoft Teams: cos’è, come funziona e quanto costa l’app di comunicazione

Microsoft Teams non è solo una semplice piattaforma di messaggistica, ma molto di più: vediamo cos’è e come funziona.

Se avete bisogno di una piattaforma per chattare, videochiamare, organizzare riunioni e inviare o ricevere file, Microsoft Teams potrebbe fare al caso vostro. Uno strumento disponibile sia gratuitamente che a pagamento, che offre diverse funzioni interessanti. Vediamo cos’è e come funziona.

Microsoft Teams: cos’è e come funziona la piattaforma

Lanciato nel 2017 dal gruppo Microsoft, Teams è uno degli strumenti più validi per chattare (anche gruppi), chiamare o videochiamare, condividere file e organizzare riunioni. E’ a tutti gli effetti una piattaforma di produttività, che può essere utilizzata sia per lavoro che per chiacchierate con familiari e amici. La sua marcia in più? E’ integrata con le altre applicazioni della suite di produttività Microsoft 365 e, tramite estensioni, con software di altre aziende.

Teams è compatibile con tutti i sistemi operativi, quindi sia su computer Windows che Mac, e su tutti gli altri dispositivi come smartphone e tablet, sia Android che iOS. L’applicazione si può scaricare tramite gli store del proprio cellulare oppure via browser sul pc. Ovviamente, si può usare contemporaneamente su più apparecchi come accade con Skype.

Quanto costa Microsoft Teams

Microsoft Teams è disponibile sia nella versione gratuita che a pagamento. Ovviamente, ci sono alcune differenze per quel che riguarda le funzioni. Parliamo di limitazioni, come ad esempio massimo 100 partecipanti e max 60 minuti di durata per le riunioni o l’impossibilità di registrare gli incontri. Quest’ultimo optional è garantito solo con Microsoft 365 Business Basic e Business Standard. Cambia anche lo spazio di archiviazione: 5 GB contro i 10 GB dell’abbonamento più economico.

Gli abbonamenti, tralasciando la versione gratuita, sono: