L’edizione del 1988 del Festival di Sanremo è stata vinta da Massimo Ranieri con il brano “Perdere l’amore”.

La Trentottesima Edizione del Festival di Sanremo ha visto come vincitore Massimo Ranieri con il famosissimo brano “Perdere l’amore”. Il successo del brano è stato da subito enorme, infatti negli anni in cui Festival era legato al concorso del Totip e la canzone si è aggiudicata il maggior numero di preferenze e il miglior distacco dalla seconda classificata. Dopo la vittoria a Sanremo 1988, “Perdere l’amore” è rimasta prima in classifica in Italia per 5 settimane consecutive.

Massimo Ranieri ha vinto il Festival di Sanremo 1988

Il 38° Festival di Sanremo si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 27 febbraio ed è stato condotto da Miguel Bosé e Gabriella Carlucci. L’edizione del 1988 del Festival della Canzone Italiana si è conclusa con la vittoria di Massimo Ranieri con “Perdere l’amore” per la sezione Campioni.

Massimo Ranieri

Il testo e la melodia del brano vincitore di questa edizione sono stati composti da Giampiero Artegiani e Marcello Marrocchi tre anni prima. Nata nel 1985, la canzone è stata presentata nel 1986 a vari autori tra cui anche Franco Califano nella speranza che lo portasse a Sanremo.

Dopo vari rifiuti, gli autori fecero ascoltare il brano a Massimo Ranieri che, nonostante fosse inizialmente esitante, decise di accettare. La decisione del cantante è arrivata in quanto si trattava di un pretesto per realizzare un album con canzoni realizzate sempre dal duo Artegiani-Marrocchi per l’etichetta discografica WEA Italiana.

“Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, un brano di enorme successo

Il successo del brano “Perdere l’amore” fu immediato e permise a Massimo Ranieri di rilanciarsi nel mondo della musica italiana. A seguito della vittoria a Sanremo 1988, la canzone è rimasta in classifica in Italia per cinque settimane. Ancora oggi, a distanza di parecchi anni, questo brano risulta essere uno dei più popolari dell’artista napoletano.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG