Scopriamo qual è il significato della canzone L’isola delle rose di Blanco. Un brano che racconta una storia d’amore finita.

Dopo la vittoria al Festival, Blanco è tornato sul palco dell’Artiston con una canzone che parla d’amore e, più in particolare, di una storia finita.

Il titolo, L’isola delle rose, si rifà ad un luogo lealmente esistito e successivamente distrutto. Una metafora che spiega meglio l’essenza di un amore ormai finito.

L’isola delle rose di Blanco: il significato della canzone

Tornato al Festival dopo la recente vittoria insieme a Mahmood, Blanco ha deciso di portare sul palco una canzone con un significato profondo e che anticipa un nuovo progetto che arriva a due anni di distanza da “Blu Celeste”.

Il titolo della canzone si rifà alla piattaforma costruita negli anni Sessanta dall’ingegnere Giorgio Rosa e definita micronazione. Un’isola distrutta poi dal Governo italiano.

Blanco

Nella canzone, quest’isola assume la forma di un luogo incontaminato a cui l’artista fa riferimento per raccontare una relazione passata.

“Amo questa vita e questo fottuto disagio,

Anche se piano piano mi corrode”.

La storia è quella di una relazione nata con tutti i migliori propositi ma andata pian piano verso il disagio causato dalla mancanza di esperienze comuni.

“Ma volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia come se

Fossi stata tu ad aver scelto me,

Solo per rendermi un po’ meno fragile”.

Parole nelle quali è possibile comprendere la voglia di amore, il bisogno di sentirsi speciali per la persona amata e, non ultimo, il desiderio di restare ancorati a qualcosa di unico e prezioso ma che, nonostante tutto, se mancante di alcuni elementi è destinato a finire.

“Cerco di capire se la tua bugia è la verità.

Ho ho tutto in fiamme

Ho ho i ricordi in fiamme”.

E come per ogni storia che finisce, il senso di distruzione è inevitabile. Perché ponendo fine alla relazione si distruggono i sogni, le speranze e tutto ciò che era stato costruito. Esattamente come per l’isola delle rose e come, per assurdo, è accaduto anche ieri sul palco dell’Ariston, quando Blanco per disguidi tecnici ha iniziato a distruggere parte dal palco, facendo volare fiori ovunque. Cosa che in qualche modo ha rievocato tutto il senso stesso della canzone.

L’isola delle rose: il testo della canzone

“E sono il solito bastardo

E scusa se di scuse nella tasca ne ho un miliardo

Amo questa vita e questo fottuto disagio

Continua per il testo integrale

