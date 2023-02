Il Fantasanremo, gioco che sta prendendo sempre più campo, quest’anno ha coinvolto anche i brand. Ecco quali sono e che funzione avranno.

Quest’anno, il Fantasanremo gioco di cui abbiamo già parlato e legato al Festival di Sanremo, avrà una grande novità.

Ci sono infatti diversi brand che hanno deciso di creare delle leghe e di mettere in palio dei premi per i partecipanti. Oltre ai premi non mancherà la beneficienza con uno sguardo alla sostenibilità. Il tutto per un Festival che ancor prima di iniziare sta già facendo parlare di sé. Scopriamo, quindi, quali sono i partner coinvolti in questo gioco costantemente in crescita e come prenderanno parte al gioco rendendolo ancor più divertente dello scorso anno.

Fantasanremo: ecco chi sono i brand coinvolti

Gli sponsor che supportano il FantaSanremo di quest’anno sono diversi e portano i nomi di Philadelphia, Pandora, Crodino, Lavazza e TicketOne che, in tutto questo, è diventato il partner ufficiale del fantagioco.

fantasanremo

La loro presenza ha dato vita a delle leghe brandizzate in cui sarà possibile giocare al fine di vincere dei premi. Ci saranno infatti dei bonus particolari legati alla proposta di matrimonio (Pandora, all’artista più spalmato sul palco (Philadelphia), alla discesa in platea (Crodino e al caffè sospeso) Lavazza Qualità Rossa con la partecipazione di Papalina.

A raccontare il tutto, compreso l’andamento del gioco, ci saranno Radio Italia e Rai Radio2, in veste di media partner ufficiali del FantaSanremo 2023.

Il FantaSanremo porterà anche a delle donazioni

Ora che TicketOne è diventato l’official ticketing partner del fantagioco, ci sarà la collaborazione con il Charity Partner ActionAid. Attraverso la stessa verranno donati degli strumenti musicali e del materiale scolastico che andranno a favore dei bambini della comunità di Kathonzweni, in Kenya.

Nella pratica, ogni qual volta un artista salirà sul palco con un ukulele, ci sarà un bonus solidale che porterà ad ulteriori donazioni. Tra le altre cose 3Bee, partner della biodiversità, ha creato invece un’oasi dei fiori dove pianterà degli alberi nettariferi ogni qual volta ci sarà un’azione sostenibile sul palco.

Non mancherà quindi uno sguardo all’aspetto umano che il Festival e i concorrenti in gara potanno contribuire ad accrescere sera dopo sera.

Riproduzione riservata © 2023 - DG