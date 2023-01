Il Fantasanremo è pronto a tornare anche quest’anno dopo il grande successo dello scorso anno. Scopriamo tutti i dettagli.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno torna il Fantasanremo. In occasione del Festival di Sanremo 2023, infatti, andrà in scena ancora una volta il gioco che tanto ha appassionato gli italiano l’anno scorso. Questo gioco di fantasia è basato sulla kermesse dedicata alla musica italiana ed è ormai conosciuta da quasi tutti. Scopriamo allora tutti i dettagli di questa edizione le cui iscrizioni sono aperte dal 27 dicembre.

Come formare la squadra al Fantasanremo 2023

Le iscrizioni al Fantasanremo 2023 sono aperte dal 27 dicembre 2022 alle ore 12:00. Chiunque desideri iscriversi al gioco avrà tempo fino alle ore 23:59 del 6 febbraio 2022. Per iscriversi basta andare sul sito dedicato al gioco dove è anche possibile formare delle leghe private con cui sfidare persone che si conoscono.

Cantante microfono

Le squadre sono di cinque artisti e vengono create in base alla disponibilità dei baudi. Questi sono la moneta virtuale impiegata nel gioco e grazie alla quale si compiono tutti gli acquisti nel Fantasanremo.

Ogni cantante in gara ha una sua quotazione e dunque anche un prezzo in baudi. I giocatori hanno a disposizione 100 baudi e dovranno decidere come spenderli scegliendo tra:

Anna Oxa: 18 baudi

Ariete: 21 baudi

Articolo 31: 21 baudi

Coma_Cose: 20 baudi

Elodie: 24 baudi

Gianluca Grignani: 20 baudi

Giorgia: 25 baudi

I Cugini di Campagna: 21 baudi

Lazza: 22 baudi

Lda: 21 baudi

Leo Gassmann: 18 baudi

Levante: 20 baudi

Madame: 22 baudi

Mara Sattei: 21 baudi

Marco Mengoni: 26 baudi

Modà: 18 baudi

Mr. Rain: 19 baudi

Paola & Chiara: 22 baudi

Rosa Chemical: 19 baudi

Tananai: 22 baudi

Ultimo: 27 baudi

gIANMARIA: 17 baudi

Shari: 17 baudi

Colla Zio: 16 baudi

Olly: 16 baudi

Sethu: 16 baudi

Will: 16 baudi

Regolamento del Fantasanremo 2023

Proprio come lo scorso anno, anche in questa edizione è presente un regolamento per il Festival di Sanremo 2023. Ogni artista, dunque, può far variare il suo punteggio attraverso alcuni bonus e malus che poi verranno valutati anche grazie alla Federazione Italiana Fantasanremo 2023, che ha il compito di valutare le situazioni dubbie e soggettive.

Secondo il regolamento, i bonus e i malus dell’artista che si è scelto come capitano varranno il doppio. Nel caso non sia specificato, ogni bonus e malus è riferito ad azioni compiute dall’artista o ad un evento che lo coinvolgono sul palco o in platea. Durante la serata cover, bonus e malus riguardano tutto quello che riguarda l’artista che si esibisce con il cantante in gara.

