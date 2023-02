Qual è il significato della canzone Un’emozione da poco di Anna Oxa? Il brano è arrivato secondo al Festival di Sanremo del 1978.

Anna Oxa è una delle cantanti che ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana. Tra i suoi brani più famosi e apprezzati c’è Un’emozione da poco, regalata ai fan ben 45 anni fa. La canzone, profonda e con un testo scritto da un altro grande artista del panorama nazionale, ha un significato molto importante.

Un’emozione da poco di Anna Oxa: il significato della canzone

Un’emozione da poco è la canzone che Anna Oxa ha portato in gara al Festival di Sanremo del 1978. Scritto da Ivano Fossati e musicato da Guido Guglielminetti, il brano si classificò al secondo posto, dietro a E dirsi ciao dei Matia Bazar e prima di Rino Gaetano con Gianna. Senza ombra di dubbio, si tratta di uno dei pezzi più famosi dell’artista di origini albanesi, tanto che ancora oggi viene quotidianamente trasmesso dalle emittenti radiofoniche. Il significato è profondo e ruota attorno ad una domanda: che senso ha amare tanto un uomo al punto di annullarsi?

“Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha

Dare amore a un uomo senza pietà

Uno che non si è mai sentito finito

Che non ha mai perduto, mai“.

Anna Oxa sa che ha a che fare con un uomo tutto d’un pezzo, uno che non sa cosa significa essere sconfitto e che dà la sua presenza per scontata. Eppure, gli basta una sua parola, anche “detta piano“, e lei non vede più la realtà, non capisce la differenza “fra il più cieco amore e la più stupida pazienza“.

“No, io non vedo più la realtà

Né quanta tenerezza ti dà

La mia incoerenza

Pensare che vivresti benissimo anche senza“.

Un’emozione da poco di Anna Oxa si conclude con una presa di coscienza: quando una relazione è sbilanciata bisogna agire di conseguenza. Nessuno può permettersi di bollare le emozioni dell’altro come una cosa “da poco“.

Ecco il video di Un’emozione da poco di Anna Oxa:

Un’emozione da poco di Anna Oxa: il testo della canzone

C’è una ragione che cresce in me

E l’incoscienza svanisce

E come un viaggio nella notte finisce…

Continua per il testo integrale

