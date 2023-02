Fatti mandare dalla mamma è una delle canzoni più famose di Gianni Morandi: qual è il significato? Il brano è uscito esattamente 60 anni fa.

Sessant’anni fa, Gianni Morandi era all’inizio della sua carriera ed uno dei suoi brani di maggiore successo era Fatti mandare dalla mamma. La canzone, che quest’anno festeggia un grande traguardo e viene riproposta in duetto con Sangiovanni, ci riporta indietro in un’epoca ormai superata: vediamo il significato e il testo.

Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1963, Fatti mandare dalla mamma è una delle canzoni che hanno reso famoso Gianni Morandi. Il brano, a distanza di 60 anni dal lancio, è stato riportato sulle scene musicali nazionali dall’artista e da un giovane collega, l’ex allievo di Amici Sangiovanni. Questa nuova versione, disponibile dal 7 febbraio 2023, è una sorta di remake ed è prodotta da Shablo. Il significato, però, resta sempre lo stesso.

“Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due

Ti ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro

Con la mano nella mano, passeggiava con te“.

Il protagonista di Fatti mandare dalla mamma ha bisogno di incontrare la sua amata. L’ha vista uscire dalla scuola con un altro e la gelosia si è impossessata di lui.

“Tu digli a quel coso che sono geloso

Che se lo rivedo, e gli spaccherò il muso“.

Geloso come non mai, il protagonista del brano di Gianni Morandi promette una lotta all’ultimo sangue al suo rivale. L’unico modo per poter parlare con la sua amata è inventare una scusa, per cui la implora di chiedere alla madre di poter uscire di casa per andare a comprare il latte. Un brano allegro, semplice, con le sonorità tipiche degli anni Sessanta, che ci riporta indietro nel tempo, quando i genitori avevano ancora un ruolo importante.

Ecco il video di Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi:

Fatti mandare dalla mamma: il testo della canzone

È un’ora che aspetto davanti al portone

Su, trova una scusa per uscire di casa

Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte…

Continua per il testo integrale

