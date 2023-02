Cinque giorni è la canzone più famosa della discografia di Michele Zarrilo, arrivata quinta a Sanremo nel 1994. Scopriamo qual è il suo significato.

Cinque giorni è un brano del 1994 scritto a quattro mani da Michele Zarrillo e Vincenzo Incenzo. Il brano è stato presentato al Festival di Sanremo, arrivando in finale aggiudicandosi un quinto posto. È stato largamente apprezzato da critica e pubblico, e ancora oggi è uno dei brani più famosi della storia della musica italiana. Il brano racconta in modo struggente la fine di un amore, scopriamone il significato.

Cinque giorni di Michelle Zarrillo: il significato

Partiamo dal titolo, i cinque giorni a cui fa riferimento il cantante non sono altro che il lasso di tempo che è passato dalla rottura con la persona amata. La relazione è finita da appena pochi giorni e per questo l’autore non riesce ancora a dimenticarla. La canzone esprime quindi la difficoltà di superare una perdita d’amore e di continuare a vivere nonostante il vuoto incolmabile che la persona ha lasciato.

“Cinque giorni che ti ho perso

Mille lacrime cadute

Ed io inchiodato a te”.

Il protagonista del brano non riesce a rassegnarsi e trovare la forza di andare avanti, arrivando anche a fare una richiesta irrazionale alla persona amata, ovvero quella di aiutarlo a distruggerla. Distruggerla idealmente, distruggere il suo ricordo e il suo pensiero perchè il dolore che il protagonista prova è troppo forte per riuscire ad affrontarlo.

Ovviamente si tratta di una richiesta irrazionale perchè sa che facendo così non farebbe altro che farsi del male e tradirsi, visto l’amore ancora fortissimo che prova per l’altra persona. Il protagonista è quindi in una situazione di grande confusione, non riuscendo a capire se sia meglio cercare di risalire o lasciarsi andare giù.

“E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti”.

Ecco il video della canzone:

Cinque giorni: il testo

“Cinque giorni che ti ho perso

Quanto freddo in questa vita, ma tu

Non mi hai cercato più”.

