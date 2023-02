Combattente è un bellissimo brano di Fiorella Mannoia sull’importanza di non smettere mai di lottare: ecco il testo e il significato.

Combattente è un brano del 2016, singolo dell’omonimo album di Fiorella Mannoia, il diciassettesimo per la cantante. Il testo della canzone, scritto da Federica Abbate, è un vero e proprio inno alla speranza, alla voglia di lottare e di non arrendersi mai. Vediamo quindi qual è il significato di questa bellissima e importante canzone.

Combattente di Fiorella Mannoia: il significato

Il brano “Combattente” di Fiorella Mannoia esprime l’idea che nonostante la vita possa far soffrire una persona, questa non deve mai smettere di lottare per ciò che ritiene giusto e per coloro che ama. La persona descritta nel testo ha vissuto esperienze difficili e ha sofferto, ma nonostante questo, è ancora una combattente, pronta a lottare per ciò che considera importante.

“Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare

Perché è rimasta uguale

Non sottovalutare di me niente”.

Questo è davvero un brano universale che può essere applicata a tantissimi contesti. Da quello lavorativo a quello famigliare a quello di una relazione d’amore. Tutte le persone sono in grado di guardare al futuro verso un obbiettivo più grande e nessuno deve mai lasciarsi abbattere e smettere di lottare per ciò che vuole. Un combattente deve rimanere un combattente, anche quando la strada si fa in salita, anche quando la paura fa tremare o quando il tempo ha ricucito qualche ferita.

“È una regola che vale in tutto l’universo

Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso

E anche se la paura fa tremare

Non ho mai smesso di lottare”.

Il messaggio principale del brano è che anche se il mondo può essere crudele, chi lotta per qualcosa non perderà mai, perché questo dà senso alla vita.

Ecco il video ufficiale della canzone:

Combattente: il testo

Forse è vero

Mi sono un po’ addolcita

La vita mi ha smussato gli angoli

Mi ha tolto qualche asperità..

Continua per il testo integrale.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG