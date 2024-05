Com’era Diletta Leotta prima di diventare famosa? Scopri il prima e il dopo della conduttrice sportiva che ha incantato l’Italia.

Diletta Leotta è una delle più note conduttrici italiane, complice anche il suo fisico mozzafiato e la sua innegabile bellezza. Ma è sempre stata così? Negli anni abbiamo assistito ad una notevole trasformazione, con qualche ritocchino qua e là, che l’ha resa la donna che è oggi. Ma ripercorriamo il suo percorso partendo dal suo debutto in televisione!

Diletta Leotta, com’era prima di diventare famosa

Diletta Leotta è nata a Catania nel 1991 sotto il segno del Leone. Da giovanissima decide di lasciare la Sicilia per studiare Giurisprudenza alla LUISS di Roma, ma con il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. Sogno che si è avverato: oggi la conosciamo per il suo fisico statuario e per la sua bellezza, oltre che per le sue competenze. Ma com’era Diletta da giovane?

Lo scatto che ormai fa il giro del web da tempo è assai noto:

Dalle foto di quando solo una ragazzina a quelle che pubblica oggi sui suoi profili social la differenza è evidente. Non si tratta di qualche piccolo ritocchino ma di una vera e propria trasformazione. Ha persino rivelato che da piccola era “cicciottella”, e che solamente all’età di 11 anni ha iniziato a praticare sport e a raggiungere il fisico sportivo tanto invidiato.

La trasformazione di Diletta Leotta

La stessa conduttrice ha rivelato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto fisico. La fortuna vuole che abbia un chirurgo estetico in famiglia, ossia il fratello, Mirko Manola.

Qui vediamo una foto del 2013 all’inizio della sua carriera.

Cosa si è rifatta Diletta Leotta?

Dal 2013 a oggi si possono notare importanti differenze nel fisico e nel volto di Diletta Leotta. Ciò che si nota subito è il volume del seno, che in pochi anni appare raddoppiato.

Tra gli altri ritocchini ci sono anche il naso, le labbra e gli zigomi, che sono molto più pronunciati e sollevati rispetto alle foto di quando era una ragazzina.

Diletta Leotta a presentazione DAZN

I ritocchini di Diletta Leotta

Pur avendo a lungo negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, è evidente che il suo naso non sia naturale, soprattutto mettendo a confronto le foto di oggi con quelle di quando era ancora molto giovane.

Da questa foto appare molto evidente.

Anche gli zigomi appaiono molto più pronunciati e sollevati. Make up a parte, le labbra sono più gonfie e rimpolpate rispetto a qualche anno fa, prova che la conduttrice ha fatto ricorso a qualche punturina.

Il fisico di Diletta Leotta

Oltre al viso, la conduttrice sportiva si è rifatta qualcosa? Escludendo il seno, c’è chi si chiede se anche il resto del corpo abbia richiesto qualche piccolo intervento estetico.

La Leotta è famosa per il suo fisico mozzafiato, come dimostrano le foto che pubblica sui social, ma non ci sono prove di eventuali ritocchi. Quindi, il fisico scultoreo potrebbe essere semplicemente frutto di duro allenamento e una dieta bilanciata.

Ventre piatto, glutei alti e sodi, addominali scolpiti, gambe e braccia toniche sono oggetto di invidia nelle donne, e Diletta Leotta li ha tutti!