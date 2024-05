La rissa al The Club contro Cristiano Iovino c’è stata e lo testimoniano le telecamere che riprendono Fedez. Scopri cos’è successo!

Fedez non solo era presente alla discoteca milanese The Club, ma è stato anche coinvolto nella rissa contro Cristiano Iovino. A testimoniarlo ci sono le immagini delle telecamere che sono state diffuse nelle scorse ore da Milano Today.

Le immagini rivelano molto più di quanto abbiano fatto i testimoni, ma rimane ancora il mistero sul movente della rissa. Ecco che cosa rivelano le immagini.

Fedez: la rissa al The Club

Nelle immagini diffuse dal giornale online si vede il rapper vestito di nero mentre si rivolge a qualcuno alla sua sinistra mentre alza un braccio. Fedez, però, è visibilmente “placcato” da un altro uomo, probabilmente il suo bodyguard, Christian Rosiello.

La guardia del corpo che da tempo lavora per il rapper ha bloccato Fedez prima che questi potesse attaccare qualcuno, probabilmente lo stesso Cristiano Iovino, in un evidente momento di tensione.

Fedez

Ma cosa ha causato la rissa? Continuano le speculazioni sui motivi che hanno scatenato la reazione del rapper, ma la più quotata al momento sarebbe un commento che Iovino avrebbe fatto nei confronti di una donna che in quel momento era insieme a Fedez.

Fedez e Iovino: le immagini del pestaggio sotto casa del persona trainer

Anche sotto casa di Iovino, luogo in cui è avvenuto il pestaggio, ci sono delle telecamere che hanno ripreso alcuni dettagli dell’accaduto. Queste immagini, però, non sono state diffuse e sono al vaglio della polizia che sta indagando sulle persone coinvolte.

Secondo i testimoni, però, tra i presenti al pestaggio del personal trainer ci sarebbe anche una ragazza bionda. Tuttavia, pare che non si tratterebbe di Ludovica Di Gresy, che a Il Messaggero ha rivelato di non essere stata presente alla serata in questione ma di essere a conoscenza della rissa in discoteca, raccontatale proprio da Fedez.