L’avvocato Andrea Diprè è stato davvero ricoverato per overdose? La rivelazione sulle fake news online e la realtà dei fatti.

Pochi giorni fa aveva sconvolto il web la notizia del ricovero dell’avvocato Andrea Diprè per overdose. Non sono mancate le fake news che ne annunciavano la morte, segnale che qualcosa nella notizia del ricovero non tornava. Ma cosa c’è di vero in tutta questa storia?

MowMag ha deciso di andare a fondo della vicenda contattando il (giovanissimo) manager dell’avvocato per avere notizie certe sulle sue condizioni di salute. Ecco che cosa è stato rivelato.

Andrea Diprè, notizie del ricovero e fake news

Il magazine MowMag ha contattato persone molto vicine all’avvocato per avere conferma della notizia del ricovero. Secondo quanto riportato, sarebbe persino spuntato un video in cui si vede Diprè tirare fuori la polvere bianca in un bagno in un bar e poi svenire.

A questo punto è intervenuta persino la Diva del Tubo, rivelando: “Guardate che è tutto falso. Lui sta benissimo, ha fatto finta di svenire“.

Ma dopo un’approfondita ricerca MowMag avrebbe scoperto altri particolari sconvolgenti della vicenda.

La verità sulle condizioni di salute di Andrea Diprè

Michela Morellato ha rivelato su Mow Mag: “Chiamo un amico giornalista e mi faccio dare il numero del suo agente. Il manager, di appena diciotto anni, mi conferma che Andrea voleva trovare un modo “pubblicitario” per tornare a far circolare il suo nome. E mi spiega della sua recente e difficile situazione finanziaria ed emotiva. Ma l’aspetto più deprimente è che non vuole l’aiuto da parte dei suoi più cari e vecchi amici. Vive per la finzione e i social“.

Poi aggiunge: “Chi lavora con lui mi ha confermato che sta bene ed è tornato in Italia in un luogo sicuro. E lo ha confermato anche la sua ex, La Diva del Tubo. L’artista mi ha spiegato: “Da parte mia sicuramente è stato un grande amore, ma invece da parte sua solo un modo per raggiungere i suoi scopi che erano quelli di mantenere la popolarità. Se non si farà curare andrà presto sottoterra”. Andrea oggi è un uomo di quasi 50 anni che è alle prese con la resa dei conti. Vive ormai come un eremita“.